Mujer requiere cirugía tras ser agredida por una empleada del gobierno

MÉRIDA.- La señora Faney M.S.R., denunció públicamente una agresión que sufrió por parte de una empleada del gobierno del Estado.

La mujer relata que el martes pasado acudió, como de costumbre, al parque de San Juan para alimentar a las palomas. Estando ahí se acercó una mujer con chaleco de color naranja con logotipos del Gobierno del Estado y comenzó a espantar a las palomas.

"Yo me acerqué a ella y le dije que no las espante, que yo les estaba dando de comer, pero me comenzó a insultar, me dio dos cachetadas y me empujó", dijo la mujer.

También relató que, por su edad, no pudo mantenerse de pie y al caer al suelo se le fracturó el brazo derecho y se golpeó la cabeza con una silla de metal, lo que le provocó una herida que requirió puntadas.

"Un montón de gente se acercó para ayudarme y hasta los policías llegaron. También llegó una persona que dijo ser el supervisor de la muchacha, tenía una sudadera blanca con logotipos del Gobierno, y me llevaron a una clínica. Pagaron la consulta y unas placas y se quitaron, que no se podrán quedar y de ahí, no supe nada más de ellos", señala la mujer.

Necesita una cirugía, pero no tiene los recursos

Ahora la señora se encuentra desesperada porque los médicos le indicaron que requiere de una cirugía en el brazo fracturado en varias partes, pero no tiene dinero para ello; y, aunque la mujer le dejó un número de teléfono, no le contesta las llamadas.

"Yo vivo de una pequeña pensión de mi difunto esposo y de lo que me da el gobierno federal; no tengo dinero para pagar la cirugía y la persona no me contesta en el teléfono que me dio, por favor, necesito que me ayuden", dice la mujer.

Doña Faney también dijo que no ha interpuesto ninguna denuncia porque su estado de salud no le ha permitido acudir a la Fiscalía General del Estado, pero hizo un llamado a las autoridades para que le apoyen con los gastos.

La señora señaló que si las autoridades quieren apoyarla, pueden ubicarla en la calle 69 entre 64 y 66 del centro de la ciudad o ir a la clínica ubicada en la calle 66 entre 65 y 67, donde le están dando seguimiento a sus lesiones.- Gabriel Chan Uicab