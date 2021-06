Mujeres piden amparo

Insisten en que una funcionaria no tiene el perfil

Política y gobierno

Al ámbito penal la inconformidad contra nombramientos del gobierno de Yucatán

La inconformidad que generó la designación de los nuevos integrantes del gabinete del gobierno de Yucatán pasó ayer al ámbito penal, al solicitar un grupo de mujeres activistas un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

El amparo fue solicitado contra el nombramiento de María Cristina Castillo Espinosa como la titular de la Secretaría de las Mujeres porque las promoventes consideran que no cumple con el perfil para ocupar un cargo de esa naturaleza.

Las demandantes señalan que no se trata de un linchamiento contra alguien en particular sino que el propio gobierno no está respetando el Acuerdo 74, que establece que la persona encargada de la Secretaría debe contar con conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres, políticas públicas de género e intervención de la violencia contra las mujeres, u otras relacionadas con la igualdad de género.

En contraparte, en un remitido que publicamos en la página 4 de la sección Local la agrupación nacional de mujeres “Colectivo México 50+1” felicita a la nueva funcionaria y expresa su confianza en que hará un buen papel a favor de las mujeres yucatecas.