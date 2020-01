Mural del ITM cumple ocho años y "su espíritu sigue vigente", dice artista

"No, no le cambiaría nada; su espíritu, esencia y sus ideales siguen tan vigentes como entonces, y aunque he madurado como artista, no cambiaría ninguno de sus elementos", señaló el artista plástico Víctor Argáez al referirse al mural "Integración Social".

Esta obra ornamenta la fachada del Instituto Tecnológico de Mérida, la cual cual cumple ocho años de haberse entregado a la comunidad tecnológica.

Un arduo trabajo

Fue el 5 de enero de 2012, en el marco de la ceremonia conmemorativa del primer cincuentenario del ITM, cuando la obra de poco más de 20 metros de largo y 6 metros de alto quedó inaugurada.

"Integración Social" tardó casi medio año de trabajo entre planeación, realización y acabado.

Así concluyó la obra monumental más grande (en dimensiones) en la carrera del pintor, quien contó con el apoyo de varios colaboradores.

Ese grupo lo conformaron Verónica Cine, Roque Narváez, César Celos, Juan Gabriel Noh y Ramón León.

Aporte comunitario

Entrevistado por el Diario, el autor se dijo muy emocionado de que esta sea una de sus obras más vistas (la calle 60 Norte es una de las vías más transitadas de la ciudad).

Asimismo, recordó que el espíritu del mural queda de manifiesto en sus elementos, un pueblo representado por el hombre que transforma su entorno a fin de abrir mejores oportunidades para el desarrollo de los jóvenes mediante la preparación y el estudio.

"A ocho años de su inauguración no, no le cambiaría nada, su esencia, espíritu e ideales siguen siendo los mismos", explicó.

Los artistas maduramos y al cabo del tiempo, cuando hacemos esa retrospectiva que nos muestra el camino seguido, a veces pensamos que las cosas pudieron haberse hecho mejor, usar otro material, otros colores, técnicas..."

En este caso no le cambiaría ningún elemento, aseguró. Su mensaje esta muy vigente hoy día. Quizá a casi 10 años necesite un mantenimiento general o retoque para preservarlo; fuera de eso, nada más".

