Música de las calles, la historia de un emprendedor

Para emprender se tiene que ser distinto, señalan

Música para alegrar el día, música especial, conocida aunque interpretada de manera distinta, temas de hoy ejecutados con instrumentos musicales latinoamericanos, pero acompañados con pistas digitales dan al trabajo de Carlos Alberto Valle un toque muy especial que saben apreciar los transeúntes que se deleitan con su alegría a su paso.

Originario de Veracruz, de 40 años de edad, creció en Ciudad de México, ahí es donde entendió que cuando se trata de música, dejar de sonar como los demás es básico para sobresalir.

Desde hace varias semanas recorre las calles del Centro Histórico de Mérida para llevar su talento, música y alegría a quienes caminan por los alrededores.

Carlos Alberto aprendió de manera empírica el arte de la ejecución de los instrumentos tradicionales de la música latinoamericana, gracias a un amigo ecuatoriano con quien trabajaba como músico.

De este amigo, Carlos Alberto no solo aprendió el arte de la música latinoamericana, sino que aprendió a construir los instrumentos característicos de la misma aunque improvisando en algunos casos, pues no siempre está disponible la materia prima para tal fin.

“Mi amigo ecuatoriano me dijo que para sobresalir hay que ser diferente, no quedarte en lo mismo, con lo de siempre. Buscar, innovar, marcar diferencia”, apuntó.

“Me lo tomé muy en serio”, indicó. “Comencé a buscar y llegué a la conclusión que la música en las calles debe ser alegre, debe elevar el ánimo, debe ser vigorosa y entonces se me ocurrió ejecutar música popular, pero con instrumentos latinoamericanos de viento como la quena, la zampoña, el carrizo, la flauta, etcétera”.

Pero para darle un toque especial a la propuesta musical de Carlos Alberto, éste se hace acompañar de una bocina portátil que ejecuta una selección de pistas musicales.

El sonido del artista urbano causa tal expectación que no pocos transeúntes de detienen a escucharle.

“Para mí, que el público se detenga a escucharme unos minutos me llena de alegría y me estimula. En estos tiempos de pandemia, con tantos miedos, con tantos temores, la crisis económica, tantos problemas, saber que estás haciendo algo para que la gente se olvide de todo ello por un instante da un sentido muy especial a lo que hago” afirmó.

“Si nadie me escucha, me da igual, hago música para ser feliz y lo disfruto”, dijo.

El entrevistado subrayó que basó su repertorio en los temas de moda que la gente escucha en todas partes, pero lo adecuó a instrumentos de viento latinoamericanos, el resultado es una fusión singular que podemos escuchar por las calles del Centro.

Arte Calles de Mérida

Carlos Alberto Valle recorre el centro de la ciudad para dar a conocer su talento musical.

Distinto

Una de las lecciones que aprendió es que debía “volar”, emprender por sí mismo, crecer como artista urbano y que, en esto de la música, dejar de sonar como los demás es básico para sobresalir.

Instrumento

Algunos instrumentos de viento con los que Carlos Alberto trabaja son de materiales artificiales; por ejemplo, su zampoña o flauta de pan está hecha con carrizos y otra con tubos de PVC. “La idea es la misma, pero al no ser madera la zampoña de PVC suena diferente, no suena mal, es solo que me sirve para determinado tipo de temas musicales”, explicó. Su instrumento favorito es la quena.