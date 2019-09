Músicos se quedan sin trabajo por reglamento contra el ruido

MÉRIDA.- Una decena de músicos locales realizó una protesta este día, en contra de las nuevas disposiciones del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio en materia de contaminación auditiva.

Según los manifestantes que realizaron una marcha en el centro histórico y un plantón frente el palacio municipal de esta ciudad, esa normativa los ha hecho perder contratos y en algunos casos hasta el empleo por el cierre total de los establecimientos.

Bajo el lema “La Música no es ruido”, los artistas demandaron un acercamiento con las autoridades para evitar que se pierdan más fuentes de empleo por esas nuevas disposiciones.

El representante del colectivo Tocadas de Rock en Mérida, José Méndez Novelo, señaló que desde que entró en vigor esa norma en julio pasado, unos 36 establecimientos que ofrecían a sus clientes música en vivo, quedaron clausurados.

Estos activistas, dueños de grupos musicales, músicos, meseros, encargados

de bares y restaurantes caminaron en forma pacífica del

Palacio de la Música a los palacios de gobierno y municipal.

“Que nos ayuden a cambiar los negocios para que podamos seguir con nuestro trabajo”, dijo Méndez Novelo.

“Los cierres afectaron a músicos, meseros y a los dueños y no es que no quieran cumplir, no saben cómo hacerlo. Por ello nos estamos acercando a las autoridades y el miércoles entregaremos un pliego petitorio en Miércoles Ciudadano. Los eventos de música viva están cayendo en un 60 por ciento y los que trabajamos en estos negocios ya no tenemos ingresos. No buscamos afectar, buscamos que nos escuchen”.