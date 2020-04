Muy poca gente en las calles de Mérida

Policías obsequian cubrebocas a los que van en autos

Policías que estaban en los retenes instalados ayer en puntos estratégicos recordaban a la gente no salir si no es necesario y también obsequiaban cubrebocas a quienes no los tenían.

“Por instrucciones del comandante Luis Felipe Saidén (Ojeda, titular de la SSP) estamos exhortando a que usen cubrebocas, si no tienen por qué salir, que no lo hagan, que se queden en su casa, solo debe de salir una persona para evitar contagios”, explicaron los policías de los retenes instalados en Ciudad Caucel, Avenida 86 Sur, salida a Cancún, 50 Sur, entre otros puntos de la ciudad.

“Gracias jefe”, respondió la mayoría de los automovilistas que recibieron la información policiaca.

Calles del Centro Histórico, avenidas principales y periférico de Mérida tuvieron poca circulación durante el día, lo que muestra que la ciudadanía respeta las medidas sanitarias dictadas por los gobiernos federal, estatal y municipal.— Joaquín Chan Caamal / Valerio Caamal Balam

