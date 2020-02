Nada para nadie aún en un juicio

Subsana dudas el gobierno estatal a una exfuncionaria

Una juez de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal a Beatriz Solís Sánchez, exfuncionaria del gobierno del estado, ante la pretensión de Mauricio Vila Dosal de cancelar la pensión que le otorgó el anterior gobernador Rolando Zapata Bello, aunque el asunto aún no se resuelve a favor de ninguna de la partes.

Solís Sánchez es una de los 17 exfuncionarios pensionados personalmente por Zapata Bello, poco antes de que éste dejara el cargo.

En noviembre, el consejero jurídico del gobierno de Vila Dosal hizo pública la decisión de cancelar todas esas pensiones, porque representaban un gasto de casi seis millones de pesos al año.

El anuncio se hizo en el contexto de la crisis financiera del Isstey, cuyos directivos alertaban desde entonces de la falta de liquidez de ese instituto para pagar las pensiones de 2022.

En su sentencia, pronunciada el 16 de diciembre de 2019, la jueza III de Distrito, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, resuelve que el gobierno actual deje insubsistentes los oficios que invalidan la pensión a favor de Solís Sánchez, por carecer de fundamentos jurídicos sólidos, y ordena que los vuelva a redactar debidamente.

La exfuncionaria obtuvo su pensión el tres de julio de 2018, mediante el oficio DGOB/0334/2018, firmado por Zapata Bello.

Según este documento, la pensión debía empezar a correr desde el primero de octubre de ese año, por la cantidad de $25,000 mensuales, que se incrementaría en la misma proporción que el gobierno local otorgare aumento general a sus trabajadores activos.

Empero, Vila Dosal desconoció ese y los demás oficios de pensiones.

De acuerdo con el expediente del caso, el tres de abril de 2019, Solís Sánchez entregó varios escritos a diversas dependencias del gobierno, solicitándoles que se haga efectiva su pensión y se le dé un informe, de “manera fundada y motivada”, de por qué hasta ese momento no se le había empezado a pagar.

Ninguno de los funcionarios respondió a los escritos de Solís Sánchez, por lo que ésta solicitó el 20 de junio de 2019 un amparo contra ese acto.

En el transcurso del juicio, el gobierno del estado respondió a la quejosa que no podía pagarle la pensión ni darle informes, “porque se encontraba en trámite un procedimiento administrativo, en el que se estaba dilucidando la procedencia en relación con ese pago”.

La jueza Domínguez Aguilar rechazó esta respuesta, porque “solo se limitaba a referir que se encontraba en trámite un procedimiento administrativo, sin precisar la naturaleza y tipo de procedimiento, ni mucho menos su identificación”.

Además, en el texto de la sentencia la jueza dice que el gobierno no expuso suficientemente las razones por las cuales determinaron improcedente el pago de la pensión, violando los derechos y garantías de la quejosa.

Atención inmediata

Por tal motivo, la juzgadora emitió una sentencia que deja insubsistentes los oficios en lo que el gobierno local cancela la pensión de la Sra. Solís Sánchez y le ordena dictar otros donde se atiendan de inmediato “de manera congruente, fundada y motivada”, la solicitud de la quejosa, presentada desde abril de 2019.

En cumplimiento de esa sentencia, en enero de este año el gobierno de Vila Dosal emitió un acuerdo en el que responde a esa petición. En él declara “la imposibilidad de efectuar pago alguno, toda vez que se encuentra en trámite el juicio contencioso administrativo en acción de lesividad 143/2019 en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, promovido por el Gobernador del Estado”, en contra de Solís Sánchez.

El acuerdo añade que el nueve de agosto de 2019 el Magistrado Presidente de ese Tribunal Administrativo “dictó una resolución incidental, que resolvió el incidente de suspensión, que determinó mantener las cosas en el estado que guardan, para el caso de no haber realizado pago alguno de la pensión de la quejosa, y seguir absteniéndose de hacerlo, hasta la resolución definitiva de ese juicio contencioso”.

En un nuevo acuerdo de la jueza, fechado el 14 de febrero, ésta dice que “de lo relatado se advierte, que las responsables dieron respuesta pormenorizada al escrito de la quejosa, subsanando cualquier duda en relación con los motivos del por qué no se le había comenzado a pagar la pensión”.

Respecto a la solicitud de Solís Sánchez para que de manera inmediata le hagan el pago de su pensión, en su acuerdo la jueza explica que eso no es posible, “ya que dicha circunstancia no forma parte de los efectos de la sentencia de amparo”, que solo obliga al gobierno a fundar su decisión de no pagar la pensión.— HERNÁN CASARES CÁMARA

De este modo, la resolución del caso de la demanda de Solís Sánchez está aún en proceso.

El Diario publicó el 21 de noviembre que otro ex funcionario, Fernando Castro Novelo, director de Comunicación Social en el gobierno anterior, pensionado por Zapata Bello con $35,000 al mes, obtuvo de otro juzgado de Distrito la suspensión provisional y logró restablecer “el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo”.

Amparo

“Eso no es posible”

En proceso

Suspensión provisional

