Narcomenudeo, robo y violencia: focos rojos de Yucatán 

Pese a que Yucatán sigue siendo considerado el estado más pacífico del país, hay tres focos rojos en los que tiene que centrar su atención en materia de seguridad: el robo a casa habitación, la violencia intrafamiliar y el narcomenudeo, advierte el licenciado Raúl Sapién Santos, presidente de Consejo Nacional de Seguridad Privada.

En entrevista con el Diario, señala que, de acuerdo con el Índice de Paz de México (IPM), Yucatán es uno de los pocos estados del país que cada año, desde 2015, muestran una mejora continua en su calificación general. Su tasa de delitos con violencia se redujo 45% en 2018 en relación con el año anterior.

El mismo IPM, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, indica que, aunque mejoró en la calificación general, en el rubro de “cárcel sin sentencia” Yucatán tuvo un deterioro de 12% y su tasa de homicidios creció 17%, a poco más de 2.5 por cada 100,000 habitantes. Pese a este incremento, Yucatán conserva la tasa de homicidios más baja en México, que es un tercio de la de Aguascalientes, el segundo estado con la tasa más baja.

En la entrevista, Sapién Santos también se refiere al programa Yucatán Seguro y al problema que ha generado la incorporación de la Policía Federal a la Guardia Nacional (GN); comenta, entre otras cosas, que desde un principio se había considerado la extinción de esta antigua corporación ante el surgimiento de la Guardia Nacional.

El directivo destaca, asimismo, que el Semáforo Delictivo 2019 de Yucatán reporta al cierre de mayo pasado dos homicidios, cero secuestros, cero extorsiones, 27 casos de narcomenudeo, 29 robos de vehículo, 176 robos a casa habitación, 91 robos a negocio, 38 casos de lesiones, cuatro de violación, 123 de violencia familiar y dos de feminicidio.

En su opinión, no hay que pasar por alto las cifras correspondientes a robos de casa habitación, narcomenudeo y violencia familiar. Uno de los puntos donde centra su atención son los 27 casos de narcomenudeo en lo que va del año. Si esto no se logra frenar, estos grupos delictivos van cobrando más fuerza, se van organizando y luego migran a casos más organizados para formar pequeños carteles de la droga, alerta.

Sapién Santos recomienda, sobre todo, desarticular el empoderamiento económico que tienen esos grupos basados en las transacciones que llevan al cabo con la venta de droga. Hay que tener mucho cuidado porque Yucatán tiene como vecino a Quintana Roo, que sí trae un problema más grave, advierte.

En cuanto a la violencia familiar, subraya que no se puede permitir que este problema crezca, ya que de otra manera puede derivar en casos de violaciones, homicidios dolosos, lesiones dolosas, etcétera.

Se le preguntó su opinión sobre el programa Yucatán Seguro que impulsa el Ejecutivo estatal y para el cual solicita al Congreso autorización para contratar un financiamiento de 2,620 millones de pesos, que se utilizarían para la compra de cámaras de vigilancia, barcos para vigilar la costa, un dron y otros equipos de alta tecnología.

El gobernador y el secretario de Seguridad Pública —responde— tienen que ser muy cuidadosos y no generar políticas que estén basadas solo en visos, casos aislados, ciertas estadísticas y evidencias o estudios de gabinete que no profundicen o que no correspondan a una realidad. Además, las políticas que se generen deben estar fortificadas con los recursos necesarios, añade.

El tema no solo es comprar o instalar miles de cámaras de seguridad o tener un C5, sino es el trabajo de recopilación y análisis de imágenes por expertos en seguridad pública, que sean tomados en cuenta para desplegar las políticas de seguridad basadas en evidencias, indica. De nada sirve tener equis número de horas grabadas en las cámaras de seguridad si nadie sabe hacer confronta de datos, de imágenes, de los rostros que aparecen ahí…

En cuanto a la seguridad privada, dice que hay un aumento en la demanda de esos servicios. Hemos tratado de hacer una sinergia a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada para ver de qué manera podemos sumarnos a estos proyectos, pero creo que falta un apoyo, un empujón para que se tome con relevancia el papel de las empresas de seguridad privada en beneficio del propio estado”.

En Yucatán, señala, se está trabajando en una ley de videovigilancia y creo que se deben tomar como una referencia los diálogos de parlamento abierto que ha inaugurado el gobierno federal. No hay que ver a la seguridad privada como un adversario de la seguridad pública; tenemos registrados en todo el país a más de 500,000 elementos de seguridad privada.

Estaremos pendientes de saber cómo vamos a poder participar en lo que se está haciendo en Yucatán para modificar leyes que tienen que ver con la seguridad.— Víctor Manuel Dzul Zum