Navidad calurosa

Amaneceres con algo de fresco por inicio del invierno

Para este fin de semana previo a la Navidad se pronostica ambiente caluroso, cielo medio nublado, vientos del este y noreste, con bajo potencial de lluvia y amaneceres ligeramente frescos propios de la temporada de invierno, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Si llueve, sería en la zona este y sureste, añadió el especialista sobre el pronóstico del clima para hoy, mañana sábado y el domingo.

Luego recordó que este lunes 21 concluirá el otoño y se espera que ese día tenga las mismas condiciones pronosticadas para el fin de semana.

El especialista recordó que ese día tendrá la “noche más larga” de todo el año.

Asimismo, adelantó que para Navidad los modelos a largo plazo apuntan hasta ahora que lo más seguro es que sea con ambiente caluroso, cielo medio nublado y posibles lluvias por la tarde y noche, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados.

El jueves 24 y la Navidad la pasaremos tranquilos, con tiempo no estable porque hay probabilidad de lluvias, pero con ambiente caluroso y en la noche “fresquecito”.

Para este fin de semana las temperaturas máximas serían entre 29 a 31 grados en las primeras horas de la tarde, y mínimas de 16 a 18 grados para el cinturón de cenotes y el cono sur, así como de 19 a 21 grados para el resto del estado.

El especialista integrante del Comité para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady explicó que se espera clima estable, con ambiente caluroso.

Después comentó que para ser una temporada otoño-invierno y el mes de diciembre, las condiciones climáticas previstas este fin de semana no son normales.

En los últimos años, de 2015 a la fecha, hemos vivido inviernos con sabor a verano, en los cuales solo se presentan temperaturas bajas con afectación de algún frente frío e inmediatamente desaparecen los efectos, las temperaturas ascienden como si fuese temporada de verano, explicó el meteorólogo de la Uady.

Claro que eso no es común que pase en un invierno, en un mes de diciembre, dijo, pero últimamente los frentes fríos han llegado a veces débiles, a veces moderados, a veces fuertes, aunque una vez que cesa el efecto se recuperan de inmediato las temperaturas y no queda clima templado como ocurría hace muchos años.

Lo que queda es caluroso durante el día y en la noche un poquito de fresco, normal de temporada y sereno, nada más.

Ha sido una tónica de estos últimos años, así ha sido el invierno prácticamente, la pasamos entre un poco de frío y demasiado calor. Como que dominan más los días con calor que los días con frío cuando debería ser al revés, pero acá ha cambiado eso, refirió.

El meteorólogo Juan Vázquez añadió que la llegada de la estación de invierno para Yucatán no significa frío propiamente.

El frío vendrá cuando lleguen los frentes fríos a la zona y una vez que desaparezca el efecto, se sentirá como si fuera verano. Así estará y con lluvias, añadió.

El meteorólogo expuso que enero supuestamente es el mes más frío del año y veremos cómo se comporta este 2021.— Claudia Sierra Medina

Este 2020 no hubo mucho frío. Vamos a ver el 2021 cómo se comportará, comentó.

De igual manera, recordó que en el otoño que está por concluir se presentaron los peores ciclones tropicales de la temporada. Lo que afectaron a Yucatán se presentaron en esta estación: “Gamma”, “Delta” y “Zeta”. A principios de junio, iniciando la temporada de ciclones, apareció “Cristóbal”.

Clima Yucatán

El frente frío número 21 ya no afectará la región. Ayer fue su despedida prácticamente.

Sube la temperatura

Para hoy viernes ya no habrá efecto de frente frío, expuso Vázquez Montalvo. No tenemos frío porque un sistema anticiclónico impide la llegada de los frentes fríos y al no haber afectación del sistema frontal las temperaturas ascienden y son calurosas definitivamente, y eso estará pasando cada vez que no haya afectación de algún frente frío.

Sana distancia

El especialista recomendó a la población evitar lugares con aglomeraciones ante la pandemia, ya que se espera mucha gente en la calle este fin de semana, por sus compras navideñas y con el pronóstico de tiempo estable.