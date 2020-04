Necesaria solidaridad de todos

Irresponsabilidad en la cuarentena

Marcelo Pérez Rodríguez (*)

Un youtuber diagnosticado con Covid-19 sale a comprar una pizza en una colonia de Ciudad de México. Una legisladora federal se va a una playa de Guerrero a una fiesta privada y una regidora de Quintana Roo no obedece las indicaciones en un filtro sanitario. Son algunos casos de irresponsabilidad en estos tiempos de contingencia sanitaria.

Hay mucha gente que todavía no comprende que estos días de abril y de cuarentena no son vacaciones para ir a la playa y salir como se hacía antes. Son días de estar en casa para evitar que el virus se propague.

Es cierto que no es fácil estar las 24 horas en el hogar, sin que los niños vayan a la escuela, sin salir a actividades recreativas y sin ir al trabajo, pero es necesario el resguardo para impedir que los enfermos se multipliquen. Por tanto, la solidaridad es necesaria entre todos en estos momentos difíciles. Es quedarse en casa y salir para casos específicos como es la compra de alimentos y medicamentos.

Hay calor, es periodo vacacional y todos quisiéramos estar en la playa, pero hay una responsabilidad que debemos cumplir que es no salir de casa ante esta situación de emergencia. Y hay que sacrificar algunas o muchas cosas.

Pero si sacrificamos las salidas recreativas, ahora tenemos el tiempo para estar en el hogar y convivir con los nuestros. Claro, esto no es fácil, porque nunca habíamos estado tantos días en casa, todos juntos y las 24 horas.

Pero aquí entraría la creatividad de los padres para interactuar con los hijos y realizar diversas actividades recreativas, así como incrementar la paciencia para evitar desquiciarse y regañar sin ton ni son a los pequeños y entrar en conflicto con la pareja.

En estos momentos se requiere tranquilidad de los adultos para transmitirla a los pequeños. Hay muchas actividades que se pueden hacer y que antes no había el tiempo para hacerlas, pero hay que realizarlas entre todos, en familia.

Ahora que tenemos el tiempo en casa, el que siempre habíamos deseado para estar más con los nuestros, nos parece en estos momentos demasiado, desproporcionado. Así es, pero debemos entender que es una contingencia y aunque es compleja la situación hay que hacerla entretenida, divertida, más si hay menores en el hogar.

No sería solidario irnos a la playa, salir a parques, hacer reuniones festivas con amigos y familiares y no respetar la cuarentena, porque estaríamos poniendo en riego nuestra salud y la de los demás. No podemos perder la visión de que estamos envueltos en una pandemia y son días de resguardarse en la casa.

La lectura y el trabajar con los libros de texto para no perder los temas escolares podrían ser algunas actividades que los niños y adolescentes podrían realizar. Unas horas invertidas para leer los libros que hay en casa y no se habían leído podría ser una dinámica más en el quehacer cotidiano.

Todos hallaríamos algo en casa para leer o incluso todos podrían hacer sus propias historias, sean biográficas o lo que sentimos en estos momentos de resguardo ante la contingencia, y luego leerlas en familia.

La creatividad hay que exprimirla en estos tiempos difíciles para evitar el aburrimiento y las tensiones. Hay diversidad de juegos y actividades manuales que podrían hacerse con los niños, como el dibujo. Aquí la responsabilidad de todos es necesaria para salir adelante.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor

