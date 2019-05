“Necesitamos gente”

Felipe Calderón promueve su nuevo partido

Luego de participar en la sexta edición del Rally Maya, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hizo una escala el miércoles en Mérida para promover la afiliación a México Libre, el nuevo partido político que impulsa con su esposa, Margarita Zavala.

Durante una conferencia celebrada en un hotel de esta ciudad, ante más de 250 personas, entre ellas varios conocidos empresarios yucatecos, el exmandatario dijo que ante la hegemonía política que busca imponer Morena y el descalabro de todos los partidos políticos tradicionales, incluyendo el PAN, es necesario formar una nueva organización, que sirva de contrapeso a Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia, que duró poco más de una hora —una parte de ella la publicamos ayer—, Calderón Hinojosa repasó lo que él llamó los principales logros de su gobierno, sin un asomo de autocrítica, y resaltó la lucha que emprendió contra el crimen organizado y su estrategia para enfrentar la crisis económica de 2009.

Esta estrategia fue tan exitosa, afirmó, que importantes medios internacionales comenzaron a hablar del “milagro mexicano”.

En su repaso, el expolítico panista exaltó también sus logros en materia de salud, pero a este tema solo le dedicó diez segundos y no se refirió a la construcción del hospital de Tekax, involucrado en graves escándalos de corrupción, atribuidos a la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco y tolerados por su gabinete.

Igualmente, abordó los retos que enfrentan los mexicanos con el nuevo gobierno, entre ellos, la caída de la inversión.

Cuando le dicen a los empresarios que son abusivos, corruptos y ladrones, o que la justicia es más importante que la ley, entonces los inversionistas deciden mejor guardar su dinero, señaló.

Economía

Añadió que el panorama económico no es bueno, como lo muestra el arranque de la administración de López Obrador, el más lento en los últimos 20 años; el pronóstico de crecimiento del PIB, ajustado a la baja y la caída en el nivel de empleo formal en marzo, el más bajo en dos lustros para ese mes.

Calderón Hinojosa también criticó la drástica reducción del presupuesto en varias dependencias y programas, como el de empleo temporal, “que contra lo que dice el nuevo gobierno, no está lleno de aviadores”, y resaltó que la inseguridad en el país sigue subiendo. “Hoy los homicidios son más del doble de los contabilizados en 2015”, indicó.

Ante estos problemas, el expresidente recomendó no resignarse, no agacharse, no obedecer ciegamente. “Las cosas no van a cambiar solas, es necesario una organización de ciudadanos que vigile al poder, que es precisamente lo que estamos haciendo con México Libre”.

Añadió que el PAN ya no es la opción —“aunque sé que Mauricio Vila y Renán Barrera hacen buena labor”— porque les cerramos las puertas a los ciudadanos “y eso provocó que la gente se hartara”.

Explicó que ese nuevo partido defenderá la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía de mercado, e invitó a los asistentes a registrarse luego de la conferencia para recibir más información sobre México Libre. “Necesitamos gente, porque nos falta organización en Mérida”, agregó.

Respecto a los logros en su sexenio, Calderón Hinojosa recordó que uno de los peores momentos fue la crisis económica en Estados Unidos en 2009, que ocasionó daños severos en México y explicó cómo lo enfrentó y superó, al grado de que se recuperó el crecimiento económico en poco tiempo —“‘The Economist’ lo llamó el ‘Milagro Mexicano’”, dijo— y otras instancias calificaron al país como “la locomotora de las manufacturas de Latinoamérica”.

Crimen

También se refirió al aumento del crimen organizado en su sexenio, que logró influir en las instituciones de justicia y de seguridad.

Explicó que esto se debió al cambio en el modelo de negocio del comercio de drogas. Antes prevalecía un modelo especializado en el tráfico de cargamentos de enervantes a través del territorio nacional, que contaba con la eventual complicidad de algunos policías mexicanos, dijo Calderón, y que llegaba hasta la frontera con Estados Unidos, donde los cargamentos pasaban a ese país con la anuencia de agentes policíacos estadounidenses.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Giro

Según el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, durante su sexenio el comercio de la droga cambió su esquema y se convirtió a otro vinculado con el narcomenudeo, que derivó a su vez “en una terrible lucha entre bandas rivales por el control de los territorios, es decir, de los puntos de venta: los ‘taibol’, los taxistas, las tienditas…”.

Enfrentamientos

Esto ocasionó una guerra violenta, cruel entre las bandas, dijo Calderón, que descuartizaba los cuerpos de sus oponentes para atemorizar a sus rivales y a las autoridades.

Corporaciones

Todo esto ocurrió, indicó, simultáneamente con el debilitamiento de nuestras policías, “cooptadas con la amenaza de plata o plomo”, o sumidas en la impreparación.

Partido

Felipe Calderón impulsa el partido México Libre.