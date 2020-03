Necesitan donantes de sangre

Se requieren donadores de sangre tipo O negativo para un paciente en el hospital “Ignacio García Téllez” del IMSS. Quienes deseen apoyar, pueden comunicarse al celular 9991.41.43.57 con la señora Donaji Velázquez Félix, pues el donante debe ir con el familiar del paciente.

Los requisitos son los siguientes: Presentar identificación oficial con fotografía; no tener las venas delgadas, no estar enfermo de tos, gripa, diarrea u otras enfermedades; edad entre 18 y 65 años; peso mayor de 50 kilos; ayuno de ocho horas; no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes de la donación, no haber padecido hepatitis ni tener acupuntura, tatuajes o perforaciones en el último año

Síguenos en Google Noticias