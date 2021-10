'Necesito mi insulina': vecinos protestan contra la CFE por falta de luz

MÉRIDA.- Roque Pérez Valencia se apoya con un bastón, le cuesta trabajo caminar, pero desde las nueve de la mañana de hoy miércoles se unió a su grupo de vecinos que decidieron bloquear una calle del Centro de Mérida como protesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no les ha restablecido la energía eléctrica después de tres días.

"Yo necesito mi insulina, si pasa tres horas sin refrigerar se echa a perder y no me dan otra hasta el otro mes. Pero no hay luz. Por eso estoy aquí", dice el señor, visiblemente enojado.

El bloqueo fue la calle 63 con 38 del segundo cuadro de Mérida para unirse al bloqueo.

Otros vecinos señalaron, como la señora Aida Pedre, señalaron que desde hace tres días no cuentan con energía eléctrica porque uno de los transformadores reventó y comenzó a incendiarse, pero a pesar de que ya han hecho innumerables reportes al número telefónico 071 de la CFE, no les dan una solución y cada vez que llaman les informan que "no hay ningún reporte" a pesar de que ellos tienen, al menos, los reportes w0103890404 y w0102890669.

"Lo que queremos es que nos cambien el transformador. Siempre estamos padeciendo de falta de energía, pero esta vez es el colmo porque ya hace tres días que no tenemos luz", dijo María Morcillo.

Los vecinos dialogaron con policías de la SSP, quienes les pidieron no afectar el tránsito vehicular, pero los quejosos se negaron a retirarse hasta que la CFE no les resuelva sus demandas.- Gabriel Chan Uicab