Negocian flexibilidad para taxistas

Difícil panorama vive ahora ese sector económico

Taxistas y comerciantes realizan fuerte presión contra el gobierno del estado para que abra más las actividades económicas en momentos en que el gobierno federal está a punto de regresar a Yucatán al semáforo epidemiológico de color rojo que significa el cierre de negocios no

esenciales y el regreso al confinamiento de personas.

Socios del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) tuvieron el miércoles pasado una reunión en su local sindical de la calle 54 entre 73 y 73-A, donde el secretario general Héctor “Billy” Fernández Zapata informó sobre una negociación para el aseguramiento de todos los taxis de esta organización sindical, la situación financiera que está en números rojos porque los socios no pagan su cuota sindical mensual y las gestiones que realiza para que el gobierno estatal autorice que en un taxi viajen mínimo dos personas de una misma familia y no uno como está permitido por ahora.

De acuerdo con la información proporcionada de esta reunión del FUTV, “Billy” Fernández informó que asegurará a todos los taxis por seis meses por $1.5 millones y negocia un contrato masivo que saldría en $3 millones. Sin embargo, está en pláticas con una aseguradora nacional que afilia a todos los taxistas y que ofrece cobertura amplia a menor precio si es un contrato masivo.

En dicha reunión también se informó que el FUTV está quebrado porque debería captar $1.2 millones de cuotas sindicales al mes, pero solo ingresan $100,000, $200,000 y máximo $250,000 mensuales. Este déficit hizo que directivos del sindicato no cobren sus salarios y se dediquen a trabajar sus unidades para tener recursos y también se exhortó a todos para que a partir de este mes empiecen a pagar sus cuotas.

Respecto a las gestiones ante el gobierno del estado para que se autorice el viaje de dos personas y no uno, como está ahora, se informó que el gobierno está cerrado y ya les dijo categóricamente “que no, no y no”.— Joaquín Chan Caamal

Se informó al gobierno del estado que todos los taxistas piden que se permita el viaje a dos personas, pero éste no accedió. Entonces, formarán un frente común con los camioneros, con Econotaxi, Taxi Seguro, entre otras organizaciones para insistir en que se modifique la ocupación de los taxis que circulan en Mérida.

“Cuando menos vamos a estar dos meses más con esta medida de llevar un solo pasajero, ya nos dijeron que cuando se abra la ola tres se podría autorizar, antes no”, se escucha en el audio de una parte de la reunión.

Respecto al comercio, se averiguó que una plaza comercial ubicada en Cabo Norte presiona a sus arrendatarios para que abran sus negocios que no están en la “ola 1” del plan de reactivación económica del gobierno del estado.

Se informó que algunos comerciantes que no están de acuerdo con reabrir sus negocios en esta fase de la pandemia del coronavirus Covid-19 ya reportaron a la Coordinación Estatal de Protección Civil porque consideran que la reapertura iría contra las disposiciones oficiales de reapertura económica, pero hasta hoy la dependencia no ha dado respuesta.

Las plazas comerciales están incluidas en la estrategia de la “ola 3” del plan de reactivación por las altas concentraciones de personas que generan, pero por lo visto ya quieren abrir fuera de esta normatividad. Algunos locales que ya abrieron en esa plaza comercial son una empresa de telefonía celular, una de servicios de depilación y láser, una sucursal de una franquicia mundial de café, una heladería, entre otros negocios, incluso, ya van personas a convivir sin guardar la sana distancia y el uso correcto del cubrebocas lo que es un riesgo de contagio del virus.

Según las estadísticas del jueves pasado de la Secretaría de Salud local, Yucatán tenía hasta ese día 4,641 casos de coronavirus confirmados y 487 muertes, la mayoría de las víctimas fatales corresponden a Mérida que ocupa el primer lugar de los municipios del estado con 200 fallecimientos por Covid-19.