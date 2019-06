Nerio Torres, decepcionado de “Billy”; socio lo acusa de estar “enfermo de poder”

Nerio Torres Ortiz, asesor vitalicio del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), dice sentirse engañado por Héctor “Billy” Fernández Zapata, actual líder del Frente, pues “todo lo contrario a lo que pensaba de él”.

En una entrevista que concedió a una radiodifusora, Torres Ortiz dijo que le “duele” que ahora el Volante haya perdido su unidad sindical, algo que conservó durante los 44 años que dirigió este sindicato de taxistas. Destacó que “se sabe hay una pésima administración” porque 3 de las 5 cajas de préstamos están quebradas.

“Desde hace dos años venía recogiendo las quejas de los socios, se los hice saber al secretario general, pero desafortunadamente resultó ser una persona sorda”, reiteró el líder moral del FUTV.

“Me duele muchas cosas que pasan. Yo le entregué a Héctor una organización sólida, unida, una organización con algo que es un tesoro para cualquier dirigente: la unidad sindical”.

“Cuando me preguntaron en su momento por qué me iba si tenía el apoyo de los socios, les dije que estaba cansado. Tenía enfermedades serias y era tiempo de que me relevara una persona con capacidad y liderazgo”.

“Tengo que confesar que me engañó don Héctor, caí en una trampa, pese a mis 44 años de dirigir al Volante. Nunca me imaginé que fuera así. Resultó una persona deshonesta, ingrata y soberbia”.

Insiste en el voto secreto

Nerio Torres insistió en que la asamblea electiva debe de ser con voto secreto, ya que lo prevé el reglamento. Aclaró que si “Billy” gana; aunque sea por un voto de diferencia, le alzará la mano y lo reconocerá como líder legítimo de la organización.

“Nerio está enfermo de poder”

Otro veterano socio que opinó en el programa radiofónico fue el exalcalde de Izamal, William Sosa Altamira, quien lleva 40 años en el FUTV. El político afirmó que la actitud que demostró Nerio Torres Ortiz el domingo pasado es una muestra de que está enfermo de poder.

“Dicen que el poder es una enfermedad, el domingo vi que es verdad. Nerio perdió la razón y con una actitud agresiva puso en riesgo a la gente, había socios en sillas de ruedas, personas de la tercera edad que buscaba a sus familiares para salir rápido del lugar”, recordó.

“Nerio evidenció el domingo que él es el candidato, él peleó, él gritó. Pensé que estaba enfermo, está enfermo pero de poder”.

William Sosa también es de la idea de que el proceso de selección del nuevo secretario general del Volante debe de ser mediante voto secreto y sugirió que la organización esté a cargo del INE o del sector empresarial. “Debe de ser un proceso limpio y transparente y que gane el mejor”.

El “Chino” las tiene de ganar

Dice que como le entró dudas sobre lo que ocurrió el domingo pasado, leyó el estatuto del FUTV y se enteró que ante la falta de secretario general, el que asume el cargo es el secretario del interior. Ese es el cargo de Jorge “Chino” Zapata, candidato opositor, por lo tanto entiende por qué ese grupo violentó la asamblea porque de esa manera podría convertirse en secretario general.

Pidió la intervención del Estado para que resguarde el edificio del FUTV para evitar la violencia.

“El FUTV no es Nerio Torres, es una agrupación de personas responsables que trabajan para vivir honestamente. No es posible que nos siga mandando, lo que debe de hacer don Nerio es quedarse a cuidar a sus nietos y dejar que los socios resuelvan este conflicto interno”.

“Billy” Fernández ofrecerá hoy, a las 10 horas, una rueda de prensa en el local de la calle 54 con 75 del centro.