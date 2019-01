Niega Celia Rivas haber renunciado a las filas del PRI

“No hay rencores, ni odios”

Para la priista Celia Rivas Rodríguez trabajar ahora con la administración estatal que encabeza Mauricio Vila Dosal, emanado del PAN, es “como una nueva oportunidad de servir a los yucatecos”, según señala.

“Acepté la invitación que me hizo el gobernador Mauricio Vila, a quien conocí cuando era alcalde de Mérida, porque siempre me ha gustado el servicio público y con este llamado a colaborar no lo pensé, pues sé que es una oportunidad de dar lo mejor mí y además le agradezco por considerarme capaz para llevar las riendas del Registro Civil”, expresa.

Como se ha informado Celia Rivas asumió el pasado lunes la dirección del Registro Civil, una de las áreas de la administración pública estatal que mayor contacto tiene con los ciudadanos y para lo cual ya trabaja en proyectos para modernizar a esta dependencia.

Entrevistada al salir de sus oficinas, la expresidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación del Congreso del Estado informó que por ahora en el Registro Civil se está realizando, en conjunto con la Consejería Jurídica, un diagnóstico de cada área para identificar las oportunidades que se tienen para los próximos años, sobre todo a corto, mediano y largo plazo, para ofrecer un servicio cada vez mejor a los ciudadanos.

La funcionaria anticipó que entre los planes que se tienen está modernizar al Registro Civil a través de la digitalización del archivo registral, la interconectividad de las oficialías para agilizar los trámites, pues a la fecha se tienen interconectadas 60 oficialías y faltan 113.

También se buscará facilitar que un mayor número de trámites se pueda solicitar vía internet.

“Lo que vamos a buscar es humanizar el servicio público en la institución, incrementar la capacitación para mejorar las capacidades de atención, sé que uniendo esfuerzos vamos a lograr que las cosas funcionen de una mejor manera, lo he comprobado porque así lo hicimos y dio resultado en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) y en la Fiscalía General del Estado”, indicó.

Sobre los retos que enfrenta desde su nuevo encargo, la funcionaria señaló que el compromiso de la actual administración a través del Plan de Austeridad es hacer más con menos y “eso vamos a estar haciendo, trabajar haciendo las cosas bien y mejorarlas, pero sin permitir que la calidad del servicio disminuya”.

De igual forma dijo que los esquemas que estén contemplados en la ley por decreto seguirán, como por ejemplo el de descuento del 50 % en actas durante enero, y se mantendrán otros que representen un alto beneficio para los yucatecos, como el de la formalización de uniones de parejas en colectivo.

Celia Rivas explicó que en la dependencia ya se hizo la entrega-recepción cuando la administración anterior entregó a la actual, pero se continúa en el análisis, dentro de los tiempos que marque la ley, por lo que de detectarse alguna irregularidad sería la Consejería Jurídica la que realice el proceso correspondiente.

Su partido

Sobre el PRI, la exlegisladora afirmó que hoy en día mantiene una sana distancia y que no ha renunciado a su militancia, pero que por ahora está alejada de cualquier actividad política al interior del PRI y únicamente está concentrada en responder a la confianza que le ha otorgado el mandatario estatal.

“No tengo nada que reprocharle a ese instituto político (PRI), como es del conocimiento de todos a mí me alejaron y excluyeron de las decisiones del partido al que le entregué mi experiencia, trabajo y cariño, fue la forma en cómo lo hicieron lo que me llevó a tomar la decisión de mantenerme lejos. Tuve invitación de otros partidos, pero preferí tomarme un tiempo y ahora tengo esta responsabilidad”, citó.

“No hay rencores, ni odios, porque eso afecta más a quien los tiene, por eso deseo lo mejor a todos y que les vaya muy bien”, puntualizó luego de afirmar que durante estos últimos cuatro meses lo dedicó a atender sus asuntos personales.

Sobre los señalamientos de rechazo a su nombramiento hechos por algunas activistas, la entrevistada enfatizó que en el servicio público es normal recibir opiniones a favor y en contra. “En mi caso, siempre he sido muy respetuosa de quienes opinan distinto y no pienso polemizar con nadie, sino al contrario concentrarme en la nueva encomienda que hoy tengo y que me da la oportunidad de trabajar y servirle a los yucatecos”.— DAVID DOMÍNGUEZ

“Tenemos un nuevo gobernador abierto al diálogo, a la apertura política, a la pluralidad: desde el primer día de su gobierno y desde la época de la transición hemos sido testigos de esa apertura”, añadió.

La funcionaria dijo sentirse honrada con la distinción de ser parte de este nuevo gobierno, que no implica renunciar a sus principios y valores partidarios, sino una oportunidad de trabajar y servir a los yucatecos, en su trayectoria siempre impulso acciones que protejan y beneficien a las mujeres, dijo.