Niegan dosis a menor de edad

“Mi hijo necesita la vacuna” para evitar el Covid

Miguel López Domínguez manifestó públicamente su malestar en contra de las autoridades encargadas de aplicar la vacuna antiCovid-19 en menores de edad, luego de que su hijo fue rechazado por los encargados de la aplicación del inmunizante en el Hospital de la Amistad.

El señor explicó que tiene tres hijos, pero el de 12 años de edad, quien padece asma, se enfermó de Covid hace unos meses y estuvo, incluso, grave en un hospital.

“Toda la angustia que viví cuando mi hijo estuvo hospitalizado no se la deseo a nadie”, refirió.

Por lo anterior, el médico que atiende al adolescente expidió una constancia o certificado, requisito solicitado por las autoridades; sin embargo, le negaron el biológico porque el papel no estaba firmado por un “pediatra”.

López Domínguez dijo que en el hospital fueron rechazados otros menores por el simple hecho de no llegar con una hoja certificada por un pediatra e hizo énfasis en que esto no se especifica en los requisitos.— Gabriel Chan Uicab

Doctor

“Solo dice que (debe haber firmado) su médico tratante. La hoja que llevé se la dio el médico que ha atendido a mi hijo desde años atrás y también lo atendió en el hospital cuando le dio Covid”.

“Se me hace que no es la forma adecuada de aplicar la vacuna. Mi hijo la necesita, fue al único al que llevé y se lo aclaré a la persona, tengo tres hijos, pero solo a él llevé porque es el único que la necesita, no se la quisieron aplicar”, expuso el hombre.

De un vistazo

Exhortación

El padre de familia hizo un llamado a las autoridades para que se modifiquen los requisitos, pues muchos niños necesitan la dosis y no son vacunados, como en su caso, porque no tienen dinero para ir con un pediatra que les certifique la necesidad.

“Como padre, lo único que quiero es proteger a mi hijo, que tenga acceso a su derecho a la salud. Ya lo vi mal una vez y no quiero perderlo”.