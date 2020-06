Niegan rumor de cierre de "The Harbor"

“The Harbor estará listo para reabrir”

El CEO de Grupo Inmobilia, ingeniero Roberto Kelleher Vales, manifestó que es una noticia falsa el rumor del cierre del Centro Comercial The Harbor, que forma parte del megadesarrollo inmobiliario Vía Montejo.

El empresario dijo que tres inquilinos bien identificados que tenían atrasos en el pago de la renta de sus locales tanto en The Harbor como en La Isla usaron las redes sociales para lanzar el rumor de que ambos centros comerciales cerrarían por la inundación de sus sótanos y la baja ocupación en sus locales, lo cual no es cierto porque The Harbor estará listo para reabrir cuando lo autorice el gobierno estatal en el plan de reactivación económica en esta fase de la pandemia del nuevo coronavirus.

Kelleher Vales informó que el agua de la lluvia que trajo la tormenta “Cristóbal” alcanzó metro y medio de profundidad en el sótano del segundo nivel del estacionamiento subterráneo de The Harbor y afectó el sistema de las escaleras eléctricas del centro comercial. El agua ya bajó de nivel, pero continúa inundado el sótano y calcula que en dos semanas estaría listo para reabrir.

“The Harbor está financiado por tres grandes fondos de inversión, dos extranjeros y uno nacional, es un proyecto comercial sólido”, afirmó el empresario inmobiliario.— Joaquín Chan Caamal “La realidad es que esos inquilinos que dejan sus espacios aprovecharon el momento de la inundación para lanzar esa noticia falsa del cierre, pero no se van por la inundación o por el cierre que dice, sino porque no cumplieron su contrato de inquilinos desde febrero, antes de la pandemia y de la inundación”.

“Sí entró agua al estacionamiento subterráneo porque llovió lo equivalente al agua que trae cinco huracanes”, reiteró. “Todos los que tienen subterráneo se inundaron por la gran cantidad de agua que cayó en Mérida…el Fiesta Americana, Mangus, La Península, Harbor, pero Harbor sigue firme en sus operaciones”.

El Centro Comercial The Harbor, considerado el fashion mall más grande del sureste mexicano, estaba a punto de cerrar contratos con nuevos inquilinos comerciales cuando entró la crítica situación de la pandemia en el mundo y México, por lo que esperarán que haya mayor certeza sobre el control de la enfermedad para reanudar las negociaciones interrumpidas.

Harbor tiene una ocupación del 78% de sus espacios y las grandes tiendas y negocios, como Gran Chapur, están súper firmes en continuar sus operaciones

cuando permitan la reapertura de las plazas comerciales. Durante el confinamiento que generó la pandemia del coronavirus, la operadora del centro comercial ayudó cuanto pudo a los inquilinos, pero no descarta que algún pequeño negocio cierre sus puertas por los problemas económicos que generó el Covid-19.

El nivel de agua acumulado en el estacionamiento subterráneo de The Harbor continúa bajando, hasta el domingo estaba a menos de 80 centímetros, y considera que si el semáforo epidemiológico permitiera la reapertura de las plazas comerciales de Mérida en 10 días, estarían en condiciones de abrir los negocios de Harbor.