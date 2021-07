Niegan una “desunión”

Turisteros envían escrito a Vila por una declaración

Diez representantes de organismos empresariales turísticos y ex secretarios de turismo contradijeron la visión que tiene el gobernador Mauricio Vila Dosal sobre el trabajo en esta actividad en el Estado.

En una carta que dirigen al jefe del Ejecutivo del Estado, cuya copia mandó al Diario el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, dicen que “nos extrañó a todos los asistentes a la reunión que se llevó a cabo el día de ayer (jueves 1 de julio) en el Centro Internacional de Congresos por los señalamientos que hizo en referencia a la ‘desunión del sector turístico’ y que esto sea el principal factor de que el turismo no prospere en nuestra entidad”.

Dicen que entienden que los recursos del estado también están afectados, pero la promoción de la entidad es primordial para la recuperación de la actividad turística. Incluso, “está por demás señalar que tenemos muchas dudas en torno a las decisiones que está tomando el gobierno que usted dirige”.

Los empresarios y líderes de las organizaciones que suscriben la carta se refirieron a la declaración del gobernador durante la reunión con el presidente de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y el secretario de Turismo federal Miguel Torruco, durante la entrega de la solicitud y expediente para que el Consejo Consultivo de Turismo de Yucatán se afilie a la OMT, de lo que informamos ayer.

En su discurso en ese evento, Vila Dosal dijo, entre otras cosas, que Yucatán tiene un gran potencial turístico con sus zonas arqueológicas, cenotes, reservas naturales, playas y otros atractivos que pueden generar una reactivación económica. Y dijo: “nos tiene que quedar claro: si seguimos divididos y peleando dentro de nosotros en la industria turística, no vamos a conseguir nada. Necesitamos unir este sector, necesitamos hacer a un lado las diferencias y tenemos que poner cuáles son las prioridades no solo para el 2024,sino para el 2030 y en adelante”.

En respuesta a esas declaraciones, los representantes de las empresas y organismos le dicen al gobernador: “respetuosamente nos dirigimos por este medio a usted señor gobernador, con el fin de manifestarle que el sector turístico del estado está hoy, más unido que nunca en torno a la desastrosa situación económica que está sufriendo la actividad, y que todavía no vemos para cuándo estaremos recuperándonos de esta situación que nos tiene a muchos al borde de la quiebra”.

“Aprovechamos está misiva para solicitarle respetuosamente nos conceda una reunión con usted para llevarle propuestas para solucionar varios de los temas que tenemos en el sector turístico que no solo beneficia a los que directamente vivimos de ella, sino a todas las actividades económicas del estado”.

“Sin más por el momento, quedamos a la orden a su comentario”.

Los suscritos son: Jorge Carrillo Sáenz, presidente de Cetur; Addy Sánchez Rivera, presidenta de Aaprotuy; Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y ex secretario de Turismo; Kitzia Morales Torres, presidenta de la International Associaton of Destination Wedding Professionals; Jorge Escalante Bolio, ex presidente de Cetur y director de la agencia mayorista de viajes Amigo Yucatán; Jorge Torre Loría, ex secretario de Turismo y ex presidente de Cetur; Armando Casares Espinosa, ex presidente de Aaprotuy; Ricardo Dájer Nahum, ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y empresario hotelero; Sarah Levorato Casellato, directora del Hotel Hyatt; y Cynthia Quiñones Pacheco, directora del HotelHoliday Inn Mérida.— Joaquín Orlando Chan Caamal