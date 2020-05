Ningún detenido por 7 muertes

Piden formalizar denuncia por el licor adulterado

Las investigaciones por las muertes ocasionadas por la ingesta de alcohol adulterado en la “ley seca” y contingencia sanitaria por el Covid-19 continúan en Acanceh y en Progreso.

Personal adscrito a la Fiscalía General del Estado se presentaron el sábado pasado a las viviendas de los cuatro sobrevivientes de la tragedia colectiva en la comisaría de Petectunich y la cabecera municipal de Acanceh para pedir a los afectados que formalicen sus denuncias por los daños que tuvieron a su salud.

Hasta donde saben los habitantes de ambas poblaciones no hay ningún detenido como presunto responsable de la muerte de las 7 personas que tomaron aguardiente adulterado. Quienes fueron señalados como el vendedor y distribuidor del aguardiente adulterado murieron también por intoxicación alcohólica porque tomaron en el mismo grupo.

Se presume que los investigadores de la Fiscalía General integran el expediente porque quieren detener al “pez gordo” que surte al municipio con licor adulterado y que se vende en las casas y locales en forma clandestina.

De ese personaje nadie sabe nada y quienes pudieran ser los testigos fallecieron.

Uno de los distribuidores de licor adulterado en el pueblo fue identificado como Damián, pero falleció. Quien vendió el aguardiente que causó la muerte de las personas se llamaba Mario y también falleció. Al menos esa versión saben los pobladores de Acanceh y de Petectunich, dos comunidades que fueron los primeros en vivir la tragedia del licor adulterado en Yucatán con la muerte de 7 personas (4 oriundos de Petectunich y 3 de la cabecera municipal de Acanceh) y 5 lesionados graves. Por fortuna, los sobrevivientes ya se recuperaron gracias a la atención médica que recibieron en el Hospital Juárez del IMSS y el Hospital O´Horán. Se averiguó que ya están en sus casas.

“Ya están mejor de salud, ya caminan, les regresó la vista”, reportó uno de sus conocidos.

Los habitantes de Acanceh desconocen si la Fiscalía ya realizó algún decomiso de licor adulterado en la población y sus comisarías donde operan los clandestinos para que use como evidencia o para que acredite los delitos. Lo único que saben es que continúan las investigaciones sobre las 7 muertes y las lesiones a los sobrevivientes. Lo que también saben los pobladores es que ninguna de las familias de los muertos recibieron alguna indemnización porque los responsables directos murieron junto con sus clientes. El único apoyo que recibieron del municipio es el pago de los funerales.

Otro dato que surgió durante las entrevistas es que la Fiscalía General no reveló el tipo de sustancia que causó la muerte a las 7 personas o las causas de la intoxicación. Es decir, no dijo a los familiares con qué clase de sustancia tóxicas se mezcló el licor para que sea sumamente letal y destructivo de órganos vitales. Sin embargo, en las actas de defunción sí aparece que las causas de la muerte fueron por intoxicación de licor adulterado. Los familiares no saben si fue parte de la secresía de las investigaciones o un error en la práctica de la autopsia de los cadáveres.

Respecto de los dos fallecidos anteayer en Chuburná Puerto, comisaría del municipio de Progreso, el alcalde Julián Zacarías Curi informó que desafortunada y lamentablemente esas familias realizaron una fiesta clandestina donde ingirieron licor adulterado y dos personas murieron. Por este caso la policía municipal detuvo a una persona y ésta ya fue entregada a la Secretaría de Seguridad Pública.

Detenido

“Sé que hubo un detenido como presunto responsable, pero eso lo trabajará en su investigación la SSP”, informó el concejal del puerto.

“Cada vez que hay una pérdida de vida humana es muy lamentable”, dijo.

“Llevamos 70 días exhortando a los habitantes para que no hagan reuniones clandestinas y que respeten la ley seca, pero tristemente surge este caso mortal de trago adulterado. Llevamos 50 días de contener los hechos delictivos, la violencia familiar y los robos que se incrementaban y ahora surge este caso. Seguiremos empujando con mayor fuerza el cumplimiento de todas las disposiciones sanitarias y la ‘ley seca’ porque vemos buenos resultados”.— Joaquín Chan

“No me arrepiento de haber impuesto la ‘ley seca’ antes que el gobierno generalizara esta disposición porque si no lo hubiera hecho, la situación en el puerto estaría peor porque estaba en aumento los reportes por maltrato familiar, robos y la violencia”, señaló.

“Progreso no sólo son sus 60 mil habitantes, vienen extranjeros, vienen dueños de casas veraniegas, hay trabajadores de la API, de Pemex, tenemos una población flotante de 200 mil, si hubiésemos dejado que vengan, tuviésemos serios problemas con la pandemia. Al día de hoy sólo queda un enfermo activo. Hasta el momento llevamos 8 casos positivos en Progreso, de los cuales 3 fallecieron, 4 ya están recuperados y uno está activo”.

De los otros 6 muertos por ingesta de licor adulterado en la colonia Maya no hubo información. El Diario pidió una entrevista con algún responsable de la Fiscalía General, pero hasta la tarde de ayer no la había concedido.

