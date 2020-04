Ninguna escasez

En las tienditas hallarán de todo, dice la Canacope

No hay desabasto de productos básicos y, por tanto, las compras de pánico están fuera de lugar. Solo han servido para que algunas empresas lucren con la desesperación que ha generado el coronavirus Covid-19 en algunos sectores de la población, advirtió Jorge Cardeña Licona, presidente en Yucatán de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

El dirigente indicó que anteayer, día en que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció más medidas para hacer frente a la epidemia, surgió nueva ola de compras “de miedo”.

“Hay que recalcarlo, hay que decirle a la gente que está mal, porque no existe desabasto”, insistió. “Hoy (por ayer) lo confirmé, porque conozco las bodegas de las distribuidoras y constaté que el movimiento es normal”.

Incluso, dijo que en una reunión que sostuvieron ayer mismo representantes de varios sectores —entre ellos la Canacope como parte de la cadena de comercio— con funcionarios del gobierno del Estado en el Centro de Convenciones Siglo XXI se ratificó que no hay escasez de productos básicos.

Ante esta situación, reiteró que no hay motivos para que la gente haga compras de desesperación, porque solo lleva a que personas sin escrúpulos hagan “su agosto” y aprovechen las circunstancias para aumentar los precios de los productos.

Añadió que, por fortuna, esa actitud no es generalizada. Son algunas empresas en particular que no están respetando los precios y lucran con la demanda de artículos básicos.

“Hago un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que intervenga porque hay negocios grandes que están inflando los precios de arroz, frijol y otros productos”, señaló. “Incluso en las tienditas puedes encontrarlos más baratos”.

Cardeña Licona añadió que a los agremiados de la Canacope —poco más de 400 en la entidad— se les ha conminado a que conserven sus precios para apoyar a la población y todos están respetando la disposición. Son casos específicos de algunos productos que han experimentado alzas —como el huevo— por causas ajenas a los tendejones.

“Nuestros proveedores nos están surtiendo con normalidad”, apuntó. “Le decimos a la gente que no se desespere y vaya a las tienditas con la seguridad de que allí encontrará todo y más barato, sin arriesgar su salud con las aglomeraciones de los grandes supermercados”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Abiertos en la emergencia

La Canacope recuerda que los tendejones y tiendas de la esquina seguirán abiertos porque son parte de la cadena de abasto durante esta crisis.

Se adelantaron

También señala que en una reunión ayer con el gobierno del Estado se les pidió que tengan a disposición del público gel antibacterial y una cubeta con agua y jabón, pero ellos aplican esa medida desde hace días.

Líos en algunos municipios

Donde hay ciertos problemas, indica, es en algunas tiendas del interior del Estado que han visto bajar sus ventas hasta en un 60 ú 80% porque no se permite el paso a los proveedores.

