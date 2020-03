Ninguno acepta la culpa

Una moto choca con un auto que se “voló” el alto

Una conductora causó un accidente de tránsito en el segundo cuadro de Mérida al “volarse” una señal de alto y dejó como saldo a un motociclista lesionado.

El accidente ocurrió ayer en la calle 50 con 87, cuando la mujer manejaba un Vento sobre la 87 y, al llegar al cruce con la 50, trató de ganarle el paso a una motocicleta, pero propició que ésta se estrelle con un costado del auto.

“Dicen que salí volando, pero la verdad no me acuerdo, no me di cuenta”, declaró el motociclista cuando era atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

La mujer no aceptaba la responsabilidad y alegaba al policía que tomaba conocimiento que la moto iba con exceso de velocidad y esa fue la causa del choque. Un agente indicó que turnaría a ambos a la FGE para el deslinde.— Gabriel Chan Uicab

