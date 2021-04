Niños contra un delito

Conciencia sobre el tráfico animal en una primaria

Una veintena de alumnos de la primaria federal Benito Juárez García, ubicada en la colonia Esperanza, se pronuncia contra el tráfico de especies animales y hace un llamado a formar conciencia sobre la necesidad de proteger, principalmente, a las variedades en peligro de extinción.

Los pequeños alumnos se declaran también a favor de que se impongan fuertes sanciones a quienes trafiquen con especies silvestres.

Esos conceptos forman parte de un proyecto que lidera la licenciada en Educación Primaria Teresa Cervera Carillo, mentora de los niños, quienes cursan el sexto grado de primaria.

El tema fue seleccionado a raíz de una publicación del Diario sobre el imparable tráfico de especies animales en Yucatán, del 23 de febrero pasado. La licenciada Cervera Carrillo se puso en contacto con el autor del reportaje y le indicó que sus alumnos —del sexto grado grupo A— estaban trabajando sobre un proyecto en el que abordaban ese problema y ofreció enviarle copias de las cartas que escribirían los estudiantes con sus opiniones sobre el ilícito.

“Este proyecto tiene como propósito que los niños y niñas expresen y argumenten sus puntos de vista en relación con un tema de relevancia social a partir de una noticia como lo es el ‘Tráfico ilegal de aves y otras especies en el estado de Yucatán’. De igual manera, se pretende crear conciencia en las nuevas generaciones sobre el impacto negativo que tiene el tráfico de nuestra fauna y otras consecuencias de esta actividad ilegal, entre las que se encuentran la posible extinción de la especie traficada”, señala la maestra Cervera.

También dice que con este tipo de proyectos se busca que el alumno comunique sentimientos, sucesos e ideas de manera escrita, que reconozca la importancia del cuidado del medio ambiente identificando problemas locales y globales, y que proponga soluciones que pueda poner en práctica.

Participaron en este proyecto los alumnos Ariana Guadalupe Álvarez Pool, Astrix Sahily González Marrufo, Adrián Eduardo Pacheco Pech, Diego Iván Victoria Ayala, Eyder Jesús Ávila López, Karen Mayerly Aké García, Gustavo Adán Miranda Quiñones, Christopher Arturo Ríoz Caballero, Jonathan Isaías Quej Reyes, César Eduardo Tun Osalde, Habib Gaspar Benítez Xacur, Leonardo Daniel Parra Gutiérrez, Martín Antonio López Helguera, Mario Eduardo Castillo López, Kenia Citlali Pérez Cardós, José Daniel Mukul Quintal, Paloma Isabella Fuente Aguilar, Valentina Rodríguez Valdez, Oliver Alexander Tzec Arizmendi y Valeria Valentina Santos Gutiérrez.

A continuación, una síntesis de sus opiniones:

Ariana Guadalupe.— Los animales tienen derecho a la libertad, a vivir en su hábitat natural y no en jaulas. Considero que se deben crear más áreas protegidas para su cuidado y conservación, así como sancionar con cárcel a quienes venden estas especies y también a quienes las compran.

También se debe vigilar más lo que se publica en las redes sociales (sobre ese delito) y dar a conocer que no es correcto adquirir esas especies silvestres.

Astrix Sahily.— La gente que se dedica a este tráfico ilegal no considera el peligro de extinción en que pone a estas especies.

Me parece que podemos hacer mucho para reducir esta problemática. En lo que a mí respecta, hablaré con mis amigos y les informaré de lo que está ocurriendo. Podemos dar pláticas para pedirle a las personas que eviten comprar estas especies y denuncien a quienes las venden.

Adrián Eduardo.— Está mal que trafiquen con estos animales. Ellos necesitan un hogar, cuidados, alimentos... Merecen estar libres.

Muchas especies se extinguen por esta causa. Creo que se deberían construir refugios para animales de la vida silvestre.

Diego Iván.— Al haber en Yucatán tantas especies hermosas es fácil que la gente se interese en ellas y piense que se verían más elegantes o bonitas adornando su hogar, sin entender el grave impacto que esto causa en el medio ambiente y que atente contra el derecho de estos animales de ser libres.

En lugar de esto es recomendable mejor la adopción de perros y gatos. Creo que los animales son frecuentemente vistos como objetos que se pueden adquirir y tirar cuando se quiera y eso está muy mal, porque son seres vivos.

Me parece que una solución es que las autoridades estén más atentas en esos temas, que haya mejor protección de esos animales y que se forme conciencia en la gente para que no compre animales en peligros de extinción.

Eyder Jesús.— Debemos de promover y hacer campañas para ponerle un alto al tráfico de aves y otros animales silvestres y empezar a crear conciencia de que en el futuro ya no habrá más aves cantando si se sigue traficando con ellas.

Antes salíamos a la calle y se escuchaba el canto de las aves. Hoy en día muy poco se escucha. Deberíamos frenar el tráfico de todo tipo de animales en peligro de extinción.

Como mexicano creo que tenemos una gran responsabilidad porque 12 naciones albergan 70% de las especies del planeta y México es uno de estos países mega-diversos. Se sabe que están a punto de desaparecer 56 especies en nuestro país. Por lo tanto, deberían existir más vigilancia y retenes en nuestros límites con otros estados para detener la venta ilegal de estas increíbles especies de nuestra fauna. La gente no debe comprar estos animalitos.

Karen Mayerly.— Considero que el tráfico ilegal de las especies exóticas está mal, ya que tiende a desestabilizar las poblaciones de flora y fauna silvestre debido a que prevalece a la extracción de ejemplares jóvenes. Esto provoca fuertes presiones sobre las generaciones de menor edad, disminuyendo la tasa de reproducción de toda la especie.

Lo correcto para evitar esto sería denunciar ante las autoridades reguladoras de estas funciones, como la policía ambiental u organizaciones encargadas de la detención del tráfico ilegal de animales.

Gustavo Adán.— Las personas no deben comprar ni vender los animales exóticos, porque pueden estar en peligro de extinción y así dañamos la vida silvestre.

Debemos reportar a las autoridades cuando veamos en las redes sociales ea venta o compra de animales, para que sean detenidos los responsables. También debemos invitar a la gente a no participar en la compra.

Hay que considerar que con ese tráfico ilegal se destruye la riqueza natural de nuestro lindo Yucatán. Las futuras generaciones no podrán conocer estas especies silvestres.

Nuestro país y nuestro Estado deben adoptar mejores leyes para la protección de estas especies, controlando las redes sociales para evitar que sean usadas para cometer ese delito.

Christopher Arturo.— Considero que el tráfico de especies animales es incorrecto, ya que se se les priva de su libertad. Es importante recordar que muchas de ellas están en peligro de extinción y se les debe proteger. Dejarlas en cautiverio puede causar muchos problemas y afectar su reproducción.

Se debe estar pendiente de las redes sociales, colocando filtros, y verificar que no se publiquen avisos de compra y venta de estas especies. Me parece que es también necesario crear conciencia en la gente para que no las compren.

Jonathan Isaías.— No es bueno traficar con animales silvestres porque se pueden extinguir las especies y destruir su hábitat. Incluso, se rompen las cadenas alimenticias por la falta de estos animales.

Son importantes para nuestro planeta y por ello debemos cuidarlos. Se deben regular estas actividades y sancionar a lo que participan en ellas.

César Eduardo.— El tráfico ilegal de animales debería ser penalizado con muchos años de prisión, tanto para el que compra como para el que vende, estén o no esas especies en peligro de extinción. Hay que acabar con ese comercio en las redes sociales.

Habib Gaspar.— Lo que hace esa gente (los traficantes) está muy mal, porque además de poner en riesgo la vida de esos pobres animalitos, algunas veces les hacen otras cosas malas como usar su piel y en el peor de los casos pueden acabar con toda una especie.

Creo que la tecnología, desafortunadamente, facilita la venta ilegal de los animales mediante las redes sociales.

Las personas que cometen este delito deben ser castigadas porque los animales son seres vivos que también sienten y merecen vivir y desarrollarse en su hábitat natural, no en jaulas donde se les priva de la libertad e incluso de la vida.

Leonardo Daniel.— Hay que crear conciencia en las personas para que eviten comprar especies silvestres, ya que éstas necesitan libertad.

Me alegra que la Profepa realice acciones para ayudar a parar el tráfico de aves y otras especies exóticas, porque son seres vivos que sienten y viven. Muchas especies en cautiverio no logran perpetuarse.

Planteo que presentemos propuestas de solución, como revisar cada determinado tiempo las redes sociales para vigilar que no se les utilice para el comercio de estos animales. También hacer una campaña donde se invite a la gente a participar en el cuidado de los animales exóticos y de nuestras áreas verdes porque son su hábitat. También debemos denunciar a quienes trafiquen con animales exóticos.

Martín Antonio.— Muchas especies están en peligro de extinción porque su valor en el mercado negro es muy alto, pero imagino que también es porque hay mucha gente sin escrúpulos que las venden. Supongo que les gusta el dinero fácil.

Cuestiono su manera de actuar porque pienso que no toda esa gente está informada de la forma de vida y los cuidados de estas especies, que muchas veces vemos muertas y esto me hace suponer que en la captura no les importa si mueren o no.

Se debería poner más vigilancia y lanzar una convocatoria en todo el Estado para que la gente participe y vea la importancia del cuidado en conjunto y y la protección de todos los animales, sobre todo los que están en peligro en extinción.

Esto es un trabajo de todos, porque a la larga, todos nos veríamos afectados ya que cada especie de animales tiene un proposito en este mundo.

Mario Eduardo.— Nosotros mismos como ciudadanos, en el momento que tenemos conocimiento de la venta o tráfico de esas especies y no hacemos nada ni tenemos el valor de denunciar ante las autoridades, nos convertimos en cómplices, ya sea por pasividad o por omisión.

Es importante hacer más campañas informativas de manera que los ciudadanos nos podamos involucrar y saber a quién recurrir cuando se conozca de alguna situación. Aplaudo el valor de la asociación civil yucateca Proyecto Santa María por el trabajo que realizan para que las leyes se cumplan.

Kenia Citlali.— No me imagino la naturaleza sin estas bellas especies. Las autoridades deberían sancionar a las personas que trafican con ellas. Les estamos quitando la vida a estos seres que deben estar en libertad.

Si hay leyes que regulen bien esta actividad, a la gente que se dedica a ello no le darán ganas de volver a hacerlo. Se debe revisar también el contenido de las redes sociales, para regular las publicaciones.

Valentina.— Es una actividad ilícita. A las personas que compran esos animales en el mercado negro no les importan las consecuencias de esta actividad ni el daño que puedan causar a las especies.

Esos animales no deberían estar a la venta. Al estarlo surge el mercado negro. En mi opinión, este tipo de mercado debería ser inhabilitado o clausurado para que no haya más tráfico ilegal de animales, estableciendo penas más severas a lo que incurran en este delito.

También me parece incorrecto el uso que se le da a las redes sociales en este sentido. La Policía Cibernética debe de estar pendiente para que pueda romper esa red de tráfico ilegal de animales. Claro que los policías deben estar mucho más preparados y calificados, además de contar con el equipo para poder romper esa red.

Valeria Valentina.— Ningún animal es un juguete. El mercado negro no debería existir, ya que es ilegal vender animales en peligro de extinción. La policía debería hacerse cargo de estos traficantes. Los animales son muy importantes para el planeta, ellos nos proporcionan compañía y cumplen con una función específica dentro de las cadenas alimenticias que se desarrollan en su hábitat natural. No deben ser tratados de esa manera.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Tráfico Más opiniones

Más conceptos de alumnos de sexto grado grupo A de la primaria federal Benito Juárez.

Rastreo y detención

José Daniel Mukul se pronuncia contra la venta y compra ilegal de especies de vida silvestre, porque se puede propiciar su extinción. Considera que se debe rastrear a los vendedores y sus clientes y detenerlos, así como ejercer más vigilancia.

Leyes más severas

Oliver Alexander Tzec hace un llamado a la población a no comprar esas especies y a denunciar cuando sepan de esas operaciones, incluso en las redes sociales. También está a favor de que el gobierno aplique leyes más severas contra los delincuentes.

Cuidarlos, no encerrarlos

Paloma Isabella Fuente dice que se debe proteger a estos animales y dejarlos en libertad.