Acercan la literatura

Randy Esaú Pech May y Oriana Elisena Alanís Pech son primos. Él tiene 12 años y ella 9. Viven en Maxcanú, donde conducen “Litereando”, un programa que surgió a raíz de la pandemia de Covid-19.

Antes de la contingencia sanitaria Randy y Oriana solían participar en obras de teatro y lecturas en su natal municipio, pero debido a que se suspendieron actividades fuera de casa, la mamá de Oriana, Lucía Pech Canché, los animó a estrenar “Litereando” en las redes sociales.

“Litereando” tiene como fin promover la lectura y el teatro en la población infantil, explica Lucía Pech Canché, desde cuya cuenta de Facebook (“Lucy PC”) se hace la transmisión.

“No podíamos detenernos por la pandemia. Teníamos que hacer cosas y por eso se me ocurrió este programa virtual”, explica Lucía, tras resaltar que ambos niños ya tenían experiencia como lectores, actores y promotores culturales, de hecho son integrantes activos de la sala de lectura “Un pedacito de Maxcondo”.

Randy, por ejemplo, participó en noviembre de 2019 en el encuentro “Saberes locales” que se llevó al cabo en Puebla, en el cual llamó la atención por bordar en punto de cruz.

Oriana, por su parte, fue invitada en la última edición de la Filij para leer un fragmento de “El Principito” y también participó en un proyecto del grupo Yolotl Teatro, leyendo “La leyenda de la Xtabay”.

Aunque todas esas actividades se han detenido por la pandemia, los niños encontraron en “Litereando” una forma de seguir haciendo lo que les gusta.

El programa se estrenó el 5 de diciembre y a la fecha ya llevan seis transmisiones en vivo en las que dicen efemérides, reseñan y leen un fragmento de un libro, y enseñan algunas palabras en maya con apoyo de los títeres “Panchito” y “Chonita”, conocidos como “literatitos”.

En la edición del sábado pasado hablaron de “Frankenstein” de Mary Shelley, enseñaron cómo se dice ratón, gallina y venado en maya y dieron consejos para cuidarse del Covid-19.

“Me siento feliz estar en el programa porque empezamos a leerles a los niños, a que aprendan a leer, a que les guste un poco un cuento”, dice Randy, quien actualmente cursa el sexto grado en la primaria “José María Iturralde Traconis”.

Oriana, quien estudia el cuarto grado también en la “José María Iturralde”, comenta que le gusta mucho conducir y que el gusto por la radio y la televisión, al igual que la literatura, lo obtuvo de su madre.

“Ella y mi papá me enseñaron a leer y escribir”, dice la niña, quien piensa que la lectura ayuda a los niños a que crezca su imaginación y a conocer muchas cosas, mundos y países.

Aunque transmiten en vivo, ambos niños aseguran que no sienten nervios, y es que, además, antes de la transmisión suelen ensayar cómo y qué dirán.

“Litereando” se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana. En la siguiente emisión hablarían del cuento “La peor señora del mundo” de Francisco Hinojosa.— IVAN CANUL EK

Cosas positivas

Oriana, quien asegura que “El Principito” es su libro preferido, dice que la lectura le ha dado muchas satisfacciones. “Mis papás dicen que está bien que me guste leer porque eso me deja muchas cosas buenas en mi vida”.

Práctica

Randy indica que conducir “Litereando” le ha ayudado en muchas cosas, empezando con que ya no se traba al leer. “La literatura también me ha dejado practicar mi lengua y que por leer me fui a Puebla a mostrar bordado y enseñar”, dice el niño. Desea que la pandemia pase pronto porque extraña ir a clases y ver a sus amigos.

Sueños

Mientras eso llega, Randy y Oriana seguirán con las transmisiones y soñando que cuando sean grandes serán actores, locutores de radio o conductores de televisión.