Niurka se une a las protestas en Mérida contra el gobierno cubano

MÉRIDA.- La conocida artista cubana Niurka Marcos se sumó hoy a las protestas que realizan sus compatriotas que viven en Mérida en contra del gobierno dictatorial y afirmó que el cargo de presidente le quedó grande a Díaz Canel.

La famosa cantante, bailarina y actriz llegó a la sede del consulado cubano a las 12:50 del día en un automóvil Civic y se sumó al pequeño grupo que realizó un plantón desde las 11:30 de la mañana a la entrada de la oficina diplomática en la colonia Campestre.

En un mensaje y entrevistas, Niurka Marcos dijo que en Cuba no hay futuro ni para los habitantes de ahora ni para las próximas generaciones. El tiempo se detuvo en la isla caribeña y la situación empeoró más de lo que estaba con el gobierno de Díaz Canel.

“La gente está aterrada allí en la isla, no quiere guerra, no quiere sangre; quiere simplemente que con la ayuda de todos levantemos la voz para que tengan paz, libertad, estabilidad económica y se respete sus derechos humanos”, señaló.

“Cuba es de los cubanos y tiene que partir de allí para poner leyes, tomar decisiones, cumplir con las exigencias, tener un equilibrio económico en beneficio de los habitantes, que son los dueños de la isla. Cuba necesita un cambio político, económico y en todos los aspectos, sobre todo de humanidad. Ya rebasó todos los peldaños de la pobreza, ya pasó todas esas líneas, aguantó vara, se conformó con lo mínimo, pero ahora no tiene ni lo mínimo para vivir, no tienen ni papel sanitario en sus casas”.

Niurka advirtió que no emplearía un lenguaje impropio porque esta manifestación es muy seria y no quería tener problemas con las autoridades y políticos.

Agradece a México

Cuando le preguntaron sobre la postura del presidente López Obrador y algunas voces que piden un rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Cuba, la artista cubana afirmó que no López Obrador no es el presidente de Cuba. De inmediato resaltó su agradecimiento a México.

“Los cubanos que vivimos en este maravilloso suelo mexicano estamos muy agradecidos que nos de cobijo; nos permita expresarnos con libertad de expresión”, resaltó.

Dijo que el gobierno comunista ya se dio cuenta que esta guerra del 11 de julio pasado la perdieron porque han tratado de tergiversar los hechos, de negar la represión, las detenciones, desaparecidos y muertes por el levantamiento popular, pero el mundo ya lo sabe por las redes sociales. Y los cubanos que viven fuera de su país no van a parar de boicotear y desmentir el mal gobierno del actual régimen.

“El pueblo está saliendo a la calle a protestar porque ya no aguanta más. No se olviden que aquellos hablan del bloqueo, pero aun con todo ese bloqueo que mencionan durante años y años, el pueblo tenía para comer, para ir a un doctor, para pagar sus estudios, tenía para vestir. Entonces, como acaba de decir Alex (Puente), ellos tenían la llave del bloqueo y no la abrieron”, señaló.

Niurka Marcos retomó el micrófono y afirmó que los cubanos de Mérida están firmes en apoyar en todo lo que necesiten los cubanos que viven en la isla y por sus redes sociales transmitirán al mundo los actos de represión del gobierno y la vida de pobreza que llevan los habitantes, que no tienen ni lo más mínimo para comer, vestir y sobrevivir porque hasta pedir limosna es un delito en Cuba.

La vedette, quien vive en Mérida, pidió a todos los cubanos que viven en el exterior que levanten la voz por el pueblo y lleguen al corazón de sus compatriotas para que el grito de libertad se escuche más fuerte.

Los cubanos que se reunieron hoy a protestar cantaron el himno cubano, leyeron fragmentos del fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la guerra de independencia, José Julián Martí Pérez; y además cantaron la canción Cuba Libre.

Los manifestantes agradecieron a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas patrullas y agentes vigilaron la protesta a prudente distancia, la protección que les proporcionan en sus protestas.- Joaquín Chan Caamal