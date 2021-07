No a las cuotas políticas

Reacciones por próximo relevo en el Poder Judicial

En medio de las versiones de que el Congreso pretende influir en un relevo en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, uno de los sindicatos de esta segunda instancia manifestó su rechazo a cualquier injerencia política en el proceso y pidió a los diputados que seleccionen a una persona que tenga experiencia en el servicio público judicial y conozca las necesidades del sistema de justicia.

En el Congreso, el secretario general del Poder Legislativo, Martín Enrique Chuc Pereira, dijo que desconoce de dónde salió la versión de que sería propuesto para un espacio en el Consejo de la Judicatura y señaló que por ahora está enfocado en su trabajo legislativo.

Cuando se le preguntó si aceptaría el puesto en caso de que lo propusieran, respondió que una propuesta de ese tipo no depende de él.

Anteayer publicamos que, de acuerdo con fuentes ligadas al quehacer legislativo local, los diputados del PRI preparan una estrategia para blindarse y colocar a allegados en puestos clave. Para lograrlo tendrían el apoyo de la bancada de Morena y del único legislador del PRD.

Según esa versión, uno de los movimientos sería asegurarle a Martín Chuc el cargo de consejero de la Judicatura del Estado, aprovechando la posición que Luis Jorge Parra Arceo dejaría el 31 de este mes.

Rápido proceso

En nota aparte publicamos que Luis Borjas Romero, presidente de la Diputación Permanente, informó ayer que esta misma semana, en un período extraordinario, se podrían resolver en el Congreso los asuntos pendientes del Poder Judicial. Uno de ellos es la ratificación o no del abogado Parra Arceo.

En una carta, el Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas Administrativos y Manuales del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán se pronunció contra la probable ratificación de Luis Jorge Parra porque considera que su trabajo de ocho años —fue nombrado en 2013 y ratificado por cuatro años más en 2017— fue pésimo y así se le calificó en una encuesta interna.

A conciencia

“Hacemos un llamado a los diputados locales para analizar a conciencia las necesidades del Poder Judicial y buscar el profesionalismo y la excelencia en la impartición de justicia”, añadió la agrupación. “Al momento de analizar el nombramiento o ratificación del consejero nombrado por el Poder Legislativo los exhortamos a que busquen a una persona que, en primer lugar, se comprometa con la impartición de justicia en Yucatán y que su tarea primordial sea la actualización de este Poder del Estado”.

La organización sindical manifestó su preocupación ante las versiones de que se pretende utilizar con fines políticos el cambio en el Consejo de la Judicatura, lo cual “nos parece inadmisible y contrario a lo establecido en la Constitución de Yucatán”.

Queremos recordarles, dice a los diputados, el alto compromiso que como servidores públicos adquirieron el día que protestaron desempeñar el cargo, que su actuar sería con apego a las leyes...

“Mi vida es pública”

En la sede legislativa, Chuc Pereira dijo, en entrevista con reducido grupo de reporteros, que desconoce el origen de la información que lo involucra en los movimientos del Consejo de la Judicatura y que tampoco ha presentado alguna solicitud en ese sentido.

“Ustedes saben perfectamente bien que mi vida es pública, transparente, siempre me he conducido por los cauces legales...”, indicó.

Incluso, señaló que “todo es calumnioso, doloso, injurioso”, y agregó que “mi vida privada es aparte” y la profesional “ustedes la conocen”.

“Ustedes han estado no uno, ni dos, han estado más de 14 años conmigo. Saben perfectamente bien cómo me he desempeñado, cómo me he hecho, los trabajos que hemos hecho en cinco legislaturas para sacar adelante el marco jurídico estatal, todo nuestro andamiaje jurídico de 2007 a 2021”, continuó. “Esa es mi única preocupación, mi única ocupación. Me ocupo de eso, de dar apoyo técnico-jurídico a los diputados que así lo requieran, a las comisiones legislativas. Eso es lo único que me preocupa y ocupa”.

Cuando se le preguntó si le interesa el cargo en el Poder Judicial, su respuesta fue:

“¿Qué le puedo decir, qué le puedo decir? Simple y sencillamente no es algo que sea parte de mí, que me incumba. Yo estoy dedicado únicamente a mi trabajo”.

Ante otra pregunta, de cuál sería su posición si lo propusieran para el puesto, dijo: “Bueno, eso no depende de mí tampoco, eso no depende de mí. Si hay una propuesta no depende de mí. Hoy por hoy mi trabajo es legislativo”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Consejo de la Judicatura Estructura

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado tiene cinco integrantes.

¿Quién lo preside?

Su presidente lo es quien preside también el Tribunal Superior de Justicia. En la actualidad ocupa esa posición el abogado Ricardo Ávila.

Injerencia de tres

De sus demás integrantes, dos llegan al Consejo por propuesta del Poder Judicial. La designación de los otros dos es facultad legal de los poderes Ejecutivo y Legislativo, uno en cada caso.

¿Se va o se queda?

El consejero que está por concluir su encargo, el 31 de este mes, es Luis Jorge Parra Arceo, quien fue designado por el Congreso. Su ratificación o no está pendiente.