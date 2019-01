No a una “ley punitiva” magisterial

Falta restituir los beneficios para el maestro, señalan

La asociación civil Maestros por México, una nueva corriente disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se presentó ayer en Yucatán con la demanda de democratizar ese sindicato, eliminar de una vez la reforma educativa y que se restituyan los beneficios económicos y académicos que perdieron con la ley punitiva del sexenio peñista.

El delegado especial en Yucatán de Maestros por México, Mario Jiménez Navarro, aseguró que esta nueva organización no aspira a convertirse en partido político, es apartidista y se identifica con Andrés Manuel López Obrador, desde su etapa de candidato presidencial y ahora como Presidente de México, porque hizo suyos el sentimiento y la demanda del magisterio nacional de derogar la mal llamada reforma educativa.— Joaquín Chan Caamal

El maestro Jiménez Navarro exhortó a los diputados federales, senadores y diputados locales para que de una vez pongan final a esa ley punitiva y laboral que hizo perder derechos, prestaciones sociales y económicas a los trabajadores.

Entre las principales peticiones de este grupo figura que la secretaria de Educación estatal, maestra Loreto Villanueva Trujillo, atienda en forma urgente el caso de los trabajadores de contrato porque laboran sin prestaciones económicas y sociales, y están en indefensión porque llevan años en interinatos y no tienen base.

Se exigió que el gobierno federal restituya el poder adquisitivo del salario magisterial que perdió valor con la aplicación de la UMA; que regrese el plan de estímulos de Carrera Magisterial; la Comisión Mixta de Escalafón; que se impulse la actualización de los programas de las escuelas Normales y elaborar un nuevo modelo educativo enfocado a formar mexicanos con ideología global, que sepan varios idiomas y capaces de competir con los mejores del mundo.

También dijo que la reforma no benefició la calidad educativa porque jamás se enfocó a mejorar la enseñanza de la niñez mexicana, sino que se diseñó para cobrar venganza contra algún dirigente sindical y demostrar que el gobierno podría vulnerar al sindicato más poderoso de Latinoamérica.

Cuando se refirió a la maestra Elba Esther Gordillo, exdirigente nacional del SNTE y que al salir de la cárcel declaró que regresará a la presidencia de ese sindicato magisterial, Jiménez Navarro dijo que ella es una gran lideresa, es un gran referente de liderazgo y demostró su enorme capacidad cuando dirigió al SNTE porque era un sindicato fuerte que logró muchos beneficios para los trabajadores de la educación.

“No nos toca a nosotros los maestros decidir si regresa a la presidencia del SNTE”, señaló. “Ella debió asumir la presidencia porque estaban vigentes sus derechos, no había terminado su mandato y salió exonerada. No se dio por motivos políticos y actos ilegales porque Juan Díaz de la Torre renunció para que desapareciera la directiva nacional para que ella no llegara”.

Jiménez Navarro afirmó que ella tomará la mejor decisión que considere y ejercerá sus derechos cuando lo considere.

Maestros por México surgió hace nueve meses en el país, ha formado 150 capítulos (o delegaciones), tiene presencia en 620 ciudades y cuenta con unos 400 mil afiliados entre jubilados, pensionados y profesores en activo. En Yucatán son 11 capítulos y agrupa a alrededor de 2,500 trabajadores de la educación.

El exsecretario general de la sección 57 del SNTE en Yucatán, Gabriel Peniche Ferreyro, es parte de la estructura estatal junto con Wenceslao Ibarra Barrera, ambos bajo la coordinación del maestro Jiménez Navarro, originario de Zacatecas y radicado hace 12 años en Mérida. Peniche Ferreyro no estuvo en la rueda de prensa; Wenceslao sí estuvo, al igual que Ivonne Pinzón Ojeda, del Capítulo de Ticul; Patricia Couoh Baas, de Muna; entre otros.