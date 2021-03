No apoyan la toma de calle

Posición sindical por demandas de personal de Salud

La Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) apoya las demandas del personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, pero no está de acuerdo con la toma de calles y la afectación a terceros, manifestó Eulogio Piña Briceño, secretario general de esa organización.

El dirigente indicó que esas demandas ya han sido planteadas a la autoridad en busca de soluciones.

Se refirió a cada una en los siguientes términos:

Los “gastos de camino”.— Efectivamente, en esa Jurisdicción se pagaban $122,000 mensuales por ese concepto y de pronto se redujo el monto a $60,000. Ya se logró que suba a $100,000. El viernes pasado me reuní con las autoridades y se acordó que de nuevo serán $122,000. Ese acuerdo es de apenas el fin de semana.

Yo hablé con los trabajadores. Les he pedido que en caso de ocurrir una emergencia y que no haya dinero de viáticos me den la hoja de comisión y veo que la autoridad lo pague.

Por ejemplo, no se puede dejar de trasladar a un paciente. Yo me encargo que se pague de manera extraordinaria. No se puede dejar de atender una urgencia.

La vacunación al personal.— Es una demanda válida. Cada semana lo estoy declarando: que vacunen al personal.

Instalaciones en mal estado.— El edificio donde está la Jurisdicción 1 es rentado. No se van a reparar las instalaciones; para hacerlo habría que “botarlas”.

Para resolver el problema de saturación, la Subdirección de Salud Mental y Vectores se pasarán al edificio del almacén central que está en el Anillo Periférico Norte. En menos de un mes ya se fueron. Es un edificio grande con mucho terreno. Allí estará también Recursos Humanos y Materiales.

El doctor Piña indicó que efectivamente hay carencias y reiteró su apoyo a los manifestantes, menos en la toma de calles.— ÁNGEL NOH ESTRADA

De un vistazo

Asuntos internos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud dice que internamente hay un mal manejo de los viáticos en la Jurisdicción Sanitaria 1, por parte de funcionarios, y apoya al personal en sus demandas, pero no en la toma de calles.

Ofrecimiento

El líder de la Sección 67 indica que anteanoche habló de nuevo con el director de Finanzas de la Secretaría por pagos pendientes y éste le ofreció que la próxima semana atenderá el tema.