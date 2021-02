No aprobarían matrimonio igualitario “por chantaje”

FNF: “Hay más cosas que pueden atraer al turismo”

“El Congreso del Estado es otro poder y no por un chantaje se va a aprobar el matrimonio igualitario”, expresó el doctor Víctor Pinto Brito, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Yucatán, refiriéndose a lo dicho por Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del gobierno del Estado.

Como informamos, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, como parte del análisis de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria declaró que la aprobación del matrimonio igualitario dejaría una mayor derrama económica y beneficiaría a los organizadores de eventos sociales, particularmente de bodas.

Consultado al respecto, el profesional comentó que las cosas se deben de tomar dependiendo de quién vienen.

“Sabemos, por una parte, que la señora Fridman ha sido impulsora desde hace mucho tiempo de este tipo de uniones; es decir, ha promovido eso desde el principio de su administración, pero por otra parte ha sido una de las funcionarias más polémicas del gobierno de Mauricio Vila”.

Tras resaltar que Michelle Fridman ha sido muy cuestionada por diferentes escándalos que ha protagonizado en los dos años de su administración, señaló que las declaraciones son una manera de amagar al Congreso del Estado para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Hay que recordar una cosa: el Congreso del Estado es otro poder y no por un chantaje de esta manera se va a aprobar (el matrimonio igualitario), para empezar ni siquiera depende de ella. Ahora está aún la polémica abierta en la Suprema Corte de la Nación y ni siquiera por allá van a poder hacerlo”.

Añadió que los promotores de la unión entre personas del mismo sexo están buscando por todos los frentes que se apruebe y no lo han logrado. “¿Por qué? Porque hay que entender una cosa muy importante: los yucatecos nos dimos un gobierno, los yucatecos nos dimos un Congreso y nosotros los yucatecos decimos cómo vamos a vivir nuestra vida, nadie puede venir de otro lugar a decir cómo hacer nuestras leyes”.

El doctor Pinto Brito dijo desconocer si este tipo de uniones beneficiaría o no al turismo, como afirmó la secretaria. “Es algo que si ella conoce puede ser, pero para que haya mayor derrama económica no necesariamente tiene que ser eso; hay muchísimas más cosas que se pueden trabajar, y tiene que recordar ella que no por eso se va a aprobar el matrimonio igualitario, independientemente de lo que pueda provocar en el aspecto económico”.

Añadió que no es necesaria la aprobación del matrimonio igualitario para obtener beneficios turísticos.

“Ella puede buscar otro tipo de eventos que se pueden utilizar para el gobierno del estado. No tiene que ser eso. Ella tiene que tener un poquito de ingenio para poder saber por dónde se puede buscar beneficios económicos para el estado”.

Y remató que las declaraciones de la secretaria difícilmente influyan en la decisión de un diputado.

“La verdad no creo que en este momento ningún diputado vaya a tratar de mover un dedo por eso. ¿Por qué razón? porque en 2019 prácticamente polarizó al estado esta polémica. Ahorita, prácticamente a ningún político, a ningún funcionario, a ningún diputado le va a convenir volver a retomar esta polémica”, dijo.— IVÁN CANUL EK

