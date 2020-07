No asiste presunto homicida a una diligencia judicial

Se sustrae a la justicia

El supuesto asesino de un joven cuyos restos fueron hallados la semana pasada en la colonia Leandro Valle fue declarado como “sustraído a la acción de la justicia”.

Izael D. C., quien se encontraba libre porque fue imputado por delitos distintos del de homicidio y que no requieren prisión preventiva, no se presentó a la audiencia de vinculación que estaba programada para ayer en la mañana.

El Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares lo tendría ubicado y sería capturado hoy mismo y puesto a disposición de un juez de manera inmediata.

Fue detenido por atacar a un policía cuando éste investigaba la desaparición de Roberto F. A., de 22 años, y tras la detención habría confesado el asesinato.

En un comunicado, la Administración de los Juzgados de Control informó que en este caso no se ha solicitado audiencia inicial alguna por el delito de homicidio.

Precisó que el Juzgado 2o. de Control lo imputó por ataques peligrosos, portación de armas y resistencia de particulares, ilícitos que no están en el catálogo de prisión preventiva oficiosa.— Gabriel Chan Uicab

Imputación Carpeta

Como publicamos, los delitos que se le imputaron obran en la carpeta 108/2020.

Medidas cautelares

El juez Kenny Martins Burgos Salazar impuso medidas cautelares distintas de cárcel preventiva, pues los delitos que se le imputan no requieren esa medida, y el detenido salió del penal el sábado.