Una segunda oportunidad al paso deprimido

El “paso deprimido”, construido hace diez años en Prolongación Montejo, es una obra que no debió hacerse, no solo por la oposición de gran parte de la sociedad sino también y principalmente porque sus resultados desastrosos están a la vista, según la opinión de dos expertos.

Sin embargo, apuntan, la obra permanece en ese sitio emblemático de Mérida y ahora que se le dio “una segunda oportunidad” lo deseable es que tenga una solución definitiva al problema de las inundaciones en la temporada de lluvias, que ya es inminente este año.

Luego de las comparecencias en el Diario de los diez candidatos a la alcaldía de Mérida, quienes ante cuestionamientos sobre distintos temas decían que consultarían con expertos, este periódico tomó la iniciativa de invitar a un foro a especialistas para plantearles los principales tópicos que surgieron en el ejercicio con los aspirantes a la presidencia municipal.

Invitados

Los invitados fueron los arquitectos Marco Tulio Peraza Guzmán y Jorge Bolio Osés, expertos en urbanismo y con amplia trayectoria como profesores, investigadores y escritores de artículos y libros sobre el tema.

En esta primera entrega ofrecemos las opiniones de los invitados sobre dos temas: el “paso deprimido” (donde actualmente se realizan obras de rescate con base en un plan integral) y el problema de la contaminación del manto freático de Mérida. En posterior entrega nos referiremos a otros asuntos abordados, entre ellos el Carnaval, la movilidad en el Centro Histórico de Mérida, el crecimiento urbano y las ciclovías.

El “paso deprimido”.

Arq. Peraza Guzmán: Desde hace mucho tiempo tuve la oportunidad de expresar mi opinión y no ha cambiado. Realmente ese “paso deprimido” no debió hacerse; estuvo en su momento muy cuestionado. Prácticamente todos los expertos se opusieron, como los Colegios de Arquitectos y demás instancias. En general creo que fue una imposición, probablemente se le pueda denominar hoy una ocurrencia. Yo creo que lo que se buscó fue algún rédito político asociado a alguna obra de infraestructura importante. El “paso deprimido” no se diseñó adecuadamente, pero lo más importante para mí es que impactó de manera negativa en todo el entorno, uno de los más emblemáticos de Mérida. Una gran cantidad de ciudadanos, al margen de los partidos políticos, se opuso a esa obra, arriesgó su salud, su bienestar físico y confrontó las consecuencias.

Ahora que siguen los trabajos de rescate vamos a ver si en esta otra oportunidad que se le da al “paso deprimido” es cierto que no se vuelve a inundar, pero yo creo al margen de eso que debería haber una consulta ciudadana al respecto.

Arq. Bolio Osés:

Desde el inicio, el planteamiento de esta obra se consultó muy escasamente. Desde un principio fue un error. En términos de urbanismo, estaba afectando dramáticamente a una zona emblemática de la ciudad.

La obra sí se consultó en algunos focos de opinión, incluso en algunos focos externos. En lo que a mí concierne, en el seno del Plan Estratégico de Mérida, le expusimos (a la autoridad municipal en su momento) nuestras objeciones a este proyecto, pero no nos hizo caso. La obra continuó y los resultados están a la vista.

¿Qué otras opciones había? Desde luego, el rediseño de la glorieta. Las glorietas anchas funcionan bien, como en Ciudad de México y en muchas otras ciudades del mundo, son dispositivos urbanos autorregulados que funcionan realmente.

Respecto a si se debe rellenar, yo creo que ya lo están haciendo, gradualmente (ya no podrán pasar por el tunel camiones del transporte urbano, por ejemplo), aunque no lo quieren aceptar.

El manto freático.

Arq. Peraza Guzmán:

Como en todo, hay quienes no cumplen las normas para la protección del manto freático de Mérida. Esto concierne a las autoridades, que deben hacer una revisión periódica de lo que se comprometen a hacer en los fraccionamientos.

El drenaje es una medida de naturaleza sanitaria y sobre todo ambiental. Estamos acabando con un recurso hídrico y de manera muy acelerada. Yo sí soy de la idea de que debe existir o crearse un fondo especial para el drenaje en las colonias consolidadas, sobre todo a partir de los grandes ejes troncales que tiene la ciudad e ir irradiando poco a poco ese drenaje, sobre todo en las colonias densamente habitadas, que son las que deberían tener prioridad.

Creo que este es un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, pero que es algo insoslayable. Seguir permitiendo que la ciudad, con cerca del millón de habitantes, funcione con una mayoría de sus lotes con fosas sépticas, pues es un problema que no va a solucionar la contaminación del agua a lago plazo. Yo creo que debe haber un fondo para ello y debe iniciarse la introducción del drenaje en las colonias consolidadas, paulatinamente y a largo plazo. Añadido a esto, ya hay tecnologías de biodigestores y una serie de nuevas formas de tratamiento de agua en los lotes habitacionales y creo que ahí también se puede trabajar para no depender tanto del drenaje.

Arq. Bolio Osés:

Este es un tema sumamente complejo, necesariamente de largo plazo. De inmediato cabría una intervención más decidida de la autoridad en la supervisión de cómo están funcionando domicilio por domicilio los sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Es una tarea, un esfuerzo enorme, pero que debería hacerse porque hay muchos lugares donde las fosas sépticas dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Hay otras que carecen de trampas de grasa. Incluso en los casos donde hay biodigestores, éstos no tienen el mantenimiento periódico debido.

Con respecto a las nuevas edificaciones y urbanizaciones, esto se está corrigiendo con sistemas de biodigestores y con plantas de tratamiento.

Pero en la ciudad que actualmente habitamos el problema es muy serio. Yo no me atrevería a sugerir que se introduzca un sistema de drenaje tradicional como los que hay en las demás ciudades del país. Ya vimos el fracaso cuando se intentó un sistema por ahí de los años 80, que terminó en millonadas de pesos enterrados.

El problema tendría que enfocarse de manera modular, por zonas, en lugar de un gran sistema que concentrara las aguas en una solo planta de tratamiento, en una megalaguna; tendría que ser algo modular en los diferentes rumbos de la ciudad.— Víctor M. Dzul Zum