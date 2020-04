Despierta muchas dudas el proyecto de guía bioética

“Para nosotros los médicos todos los pacientes tienen derecho a vivir, a la esperanza de la salud sin importar su edad, raza o credo. No discriminamos”, aseveró la doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán al opinar sobre la “Guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica”.

La guía para pacientes de Covid-19, que se cambió de nombre, añadiéndole la palabra “proyecto”, aún está en proceso de observación; sin embargo, no ha quedado exenta de polémica pues en ella se establecen lineamientos para determinar qué paciente será sujeto a los recursos de medicina intensiva disponibles.

“Mi opinión personal es que nosotros los doctores, cuando estamos en el campo de batalla trabajando, a veces por la falta de salas, por lo que sea, a veces normalmente tenemos que seleccionar, como un triaje, en la que decidimos quién pasa primero, quién pasa después, pero eso es de acuerdo a la severidad de la situación del paciente”, indicó la doctora González.

“Es de acuerdo a la severidad y por lógicas razones (se atiende primero) a la que esté más delicada y podamos salvar en ese momento, y luego meter lo más pronto posible a la que sigue y así sucesivamente. Esa ha sido siempre nuestra prioridad”.

Añadió que en una situación de medicina crítica se debería hacer de la misma manera, es decir, atender primero al paciente más grave. “Nosotros juramos, por ética profesional, estar en pro de la vida. Ahora lo que salió de bioética, en lo particular a mí no me parece”.

La doctora recalcó que no le parece el triaje que propone la guía pues se está haciendo de acuerdo a la edad y no la severidad del paciente.

“Yo creo que todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho, y en lugar de estar pensando en estas cosas, claro que están diciendo que en grados extremos; pero en lugar de estar pensando en eso por qué no piensan en comprar más ventiladores, más espacios para poder atender a toda la población”, apuntó.

Capacidad

“Aun cuando se rebase (la capacidad hospitalaria) nosotros nunca actuamos de esa manera de acuerdo a la edad. Nosotros actuamos de acuerdo a la gravedad de la situación. Nunca pensamos que es joven va a vivir más y este es más grande y no lo merece”.

“Ellos lo quieren decidir, y aparte dicen que para que (los médicos) no tengamos sentimientos de culpa, lógicamente vamos a tener sentimiento de culpa si los hacemos de esa manera. Es diferente que escojas al paciente más grave y así tratas de salvar a todos”.

La doctora González Álvarez se preguntó cómo se sentirían las personas de la tercera edad al conocer la guía bioética. “Con anticipación ya les están diciendo: vamos a hacer un puntaje y si tú llenas esos requisitos no vas a tener ventilador. ¿Cómo está eso? Para mi hasta cruel suena”.

Señaló que las personas de la tercera podrían presentar cuadros depresivos, angustia, ansiedad, infartos y hasta suicidios “porque si empiezan a tener una insuficiencia respiratoria y piensan: ‘ya voy a ir allá (al hospital) y me van a hacer un triaje en el que posiblemente salga perdiendo…’ La persona puede pensar muchas cosas y sentirse muy triste”.

“Y con respecto a los que somos jóvenes, quién quiere que se muera su abuelita. Nos están dejando como que nosotros vamos a ser culpables de algo que no nosotros hicimos, que no nosotros decidimos. Nosotros no actuamos de esa manera, y que la gente sepa que actuamos en pro de la vida, siempre”.

Cumplimiento

Acerca de si se puede obligar a un médico a cumplir dichos lineamientos, la doctora señaló que si trabajan en instituciones o particulares pueden elegir según su criterio. “Pero si están en una institución rígida o severa, no quisiera pensar qué pasaría con ese médico en el que él mismo tenga a su abuelita con un puntaje alto”.

Señaló que pueden hacer muchos lineamientos, pero dándole al médico la libertad de poder actuar de acuerdo a su criterio en vez de estar imponiéndoles. “Ya de por sí los doctores estamos en un momento en que los doctores también tenemos temor de contaminarnos, de contagiarnos, de que no nos pase nada, y a parte nos empiezan a decir hasta lo que tenemos qué hacer, no se me hace justo”.— Iván Canul Ek

