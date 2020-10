''No es el mejor momento para recortar recursos''

Irving Berlín: El fideicomiso se debía mantener

“Si los fideicomisos tenían alguna sombra, pienso que debió haberse eliminado esa sombra y el fideicomiso se debía mantener”, señaló Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, respecto a la eliminación de 109 fondos y fideicomisos.

Como hemos informado, los diputados de Morena aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos a fin de reasignar más de 68,000 millones de pesos para el combate del coronavirus.

El funcionario indicó que la pandemia ha afectado al sector cultural y, por tanto, él abogaría por facilitar y aumentar los recursos en la medida que esto sea posible.

Pero en el caso de los fideicomisos —cuya desaparición es por malos manejos, según justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador—, el funcionario resaltó que si éstos tenían alguna sombra lo que debió haberse eliminado es la sombra. “No es el mejor momento para recortar o quitar recursos. Aun cuando hubiera sombras, que es lo que las autoridades federales comentan”.

El director señaló que en el ámbito cultural destaca el fideicomiso para la conservación del patrimonio cultural antropológico, arqueológico e histórico de México y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine); además que instituciones como el Centro Nacional de las Artes y los museos de Frida Kahlo y Diego Rivera, en Ciudad de México, se afectarían.

“Las afectaciones, desde luego, tienen que ver con la limitación del ritmo de crecimiento de los espacios, se frena ese ritmo o se alenta; pero en todo caso, la Secretaría de Hacienda comenta que ha habido irregularidades. En todo caso yo creo que ningún cargo estaría de acuerdo con mantener proyectos con irregularidades, eso no le gusta ni al ciudadano”.—Iván Canul

El funcionario subrayó que no es lo más indicado eliminarlos. “Es como ver las cosas blanco y negro, como todo está malo no se puede reparar y si no se puede reparar, no se pone nada a cambio y por tanto se genera un vacío”.

“Si hay reclamo por condiciones o circunstancias de sombra, creo que lo correcto era mejorar antes que desaparecer porque en todo caso frenamos el desarrollo de los sectores que se tratan”, señaló.