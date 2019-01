“No es sencillo” el lío de los mototaxis

Buscaría primero la autoridad un vehículo sustituto

Lo más importante en el transporte público es la seguridad, eso es algo obligatorio y es muy difícil que unidades, como los mototaxis, que no están cumpliendo con los estándares mínimos puedan utilizarse para ese servicio, indicó Aref Miguel Karam Espósitos, director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), dependencia que tiene a su cargo la Dirección de Transporte y que en breve será el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

Entrevistado, precisó que el problema de los mototaxis tiene varias aristas, pues es cierto que cubre una necesidad social por la agilidad del servicio, y para quienes conforman estas organizaciones que se dedican a prestar estos traslados representa un ingreso, más aun cuando lo probable es que no paguen impuestos.

En Mérida, dijo, no ha proliferado tanto, pues hay otros mecanismos de transporte y suficiente manera de moverse en la ciudad. En contraste, en el interior del estado hay lugares donde es el único medio de transporte y ahí sí empiezan a proliferar de manera preocupante.

Preguntado sobre qué hará la actual administración al respecto, el funcionario respondió que lo primero, antes de discutir sobre el tema, es encontrar algún tipo de vehículo que cuente con medidas de seguridad adecuadas, y eso no es un reto sencillo: “Lo que no puede ser es que, siendo un transporte público, se incendie”, dijo.

El funcionario insistió en que si se lograra encontrar un vehículo adecuado, seguro para transitar, se le empezaría a incorporar en el sistema de transporte integral de la entidad.

También comentó que no se tienen cifras oficiales sobre cuántos trabajan en ese medio de transporte, pero calculó, según ha escuchado, que serían uno 600, o incluso 800, como señalan dirigentes sindicales. “La verdad es que no tenemos un dato específico. En el interior del estado se habla de muchísimos pero no tenemos el dato”, agregó.

Como publicamos, según el líder de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado, actualmente habría unos 800 mototaxis en Mérida y sigue el aumento de la flotilla porque en el nuevo gobierno de Mauricio Vila Dosal ya entró al mercado un grupo de 40 mototaxistas identificados como “los pitufos”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Mérida “Muchísimos”

Pedro Oxté Conrado dijo en días pasados que en Mérida hay “muchísimos mototaxis”.

Sin vigilancia

“Ya dialogamos con el titular de la Comey y le pedimos que empiece a regular y controlar el servicio de mototaxi en Mérida. En este momento no hay una vigilancia sobre ellos porque es un servicio irregular y cada uno hace lo que quiere”, dijo el líder de la CROC.