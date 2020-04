Luis Foncerrada: Es inevitable la caída del PIB

El plan económico del presidente Andrés Manuel López Obrador para afrontar la crisis económica de la pandemia del coronavirus Covid-19 no es suficiente, no va a detener la caída profunda del PIB ni de los empleos, consideró el economista y analista financiero Luis Foncerrada Pascal.

Al contrario, el experto financiero describe un panorama catastrófico en materia económica, muerte económica de empresas micro y pequeñas, un porcentaje de desempleo histórico, un aumento en la población pobre, y una inversión privada muy reducida que será insuficiente para una rápida reactivación económica del país.

El doctor en Economía y consultor en varias instituciones financieras nacionales y globales, entre ellas el Banco de México, reconoció que el plan económico que anunció hace unos días el presidente López Obrador muestra cierto abandono al sector empresarial y de los gobiernos estatales y municipales y un apoyo mínimo en relación a lo que demuestran países latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina que destinan 4.5 por ciento de su PIB para apoyar a los afectados, mientras que en México apenas es el 1 por ciento del PIB, lo que es un porcentaje muy bajo en comparación al tamaño de la población y su economía.

Comparó el plan de apoyo económico y fiscal del gobierno de la República y el del gobierno de Yucatán y calificó como un ejemplo de política el que realiza el gobernador Mauricio Vila Dosal.

“Lo que está haciendo Yucatán y la propuesta del gobernador, a diferencia del programa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí sí hay apoyos directos en efectivo y una preocupación muy clara por proteger la economía, proteger los ingresos de las familias y de apoyar a las microempresas”, señaló Foncerrada Pascal.

“Es muy afortunado que el gobernador haya presentado este plan de atención y qué bueno que se lo aprobó el congreso local. Sé que hay una gran demanda de apoyos y este plan económico y fiscal es un ejemplo de la política que debiera seguir el país ante esta contingencia del coronavirus”.

Efecto

Dijo que es casi inevitable que la caída del PIB nacional llegue a menos 8 o 15%, lo que es una caída muy profunda porque habrá una contracción importante en el consumo interno y la inversión. Esto ocasionará que muchas empresas de servicios, principalmente las micro, pequeñas y medianas tengan bajas ventas, como ya sucede, y reduzcan su producción, cierren y despidan trabajadores. En México hay 5.5 millones de unidades económicas de todos los giros que son mipymes.

De éstos, 5 millones son empresas que tienen menos de 10 empleados; y 4.7 millones tienen menos de 5 empleados.

De estas mipymes dependen alrededor de 20 millones de personas que trabajan y si por cada trabajador dependen económicamente 3 o 4 personas, el o la cónyuge y dos hijos, entonces, estas micro y pequeñas empresas mantienen entre 60 a 80 millones de personas en el país que sufrirán las consecuencias de la crisis económica.

Las mipymes son empresas que viven de sus ingresos diarios y no pueden permanecer cerradas ni una semana sin el riesgo de que se descapitalicen y si cierran por dos o por tres meses desaparecerán por muerte económica. Lo más grave es que toda esa gente que sostienen las mipymes no tendrán dinero para comer y por ello es importante proteger a las familias y las 5.5 empresas micros, pequeñas y medianas.

“Lo que presentó el presidente, que no fue un programa de rescate económico, sino un informe de gobierno porque solo nos dijo que se había hecho, cómo iban los programas de siempre y las inversiones en sus proyectos emblemáticos”, señaló. “La única noticia que dio, que tampoco es nueva, porque ya lo había dicho, es que se daría crédito a las empresas informales y formales, que es bueno, pero nos damos cuenta que esas cifras de apoyo a las empresas no cubren ni la quinta parte de todas. En estos momentos la gente requiere tener dinero en la bolsa ya, y las empresas requieren liquidez para pagar una renta, sostener su plantilla laboral y tratar de no cerrar. No necesita créditos porque no tendrá cómo pagarlos. No todo es crédito, entonces, la propuesta del presidente es absolutamente insuficiente para hacerle frente a la caída de la economía que va a tener el país

Advirtió que si el gobierno federal mantiene su negativa de apoyar al sector empresarial no duda que el PIB caiga a un 8, 15 o 16%. El plan de

infraestructura presidencial como la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía y el Tren Maya son inversiones buenas y crearán empleos pero no

ahora, sino en meses posteriores. Son proyectos buenos en tiempos normales, pero esas construcciones llevan tiempo en su ejecución y lo que requiere la

gente y los empresarios en este momento de crisis son apoyos directo, entregar dinero a las familias para que solvente sus necesidades. Casi es

como que la población recoja dinero lanzado desde un helicóptero. El ofrecimiento presidencial de apoyar a 22 millones de familias con los

programas sociales y crear 2 millones de empleos, se requiere una e norme inversión, pero ésta no va a crecer sino todo lo contrario quizá se reduzca

enormemente ante la visión que tiene el presidente sobre las empresas.

Vaticina una lenta recuperación de la economía porque ni China ha podido lograr una rápida reactivación desde que salió de la emergencia sanitaria y

México tendrá un aparato productivo muy deteriorado, millones de familias deteriorados en su salud y economía, desaparición de muchísimas empresas, la

gente seguirá en confinamiento un poco menos estricto por temor al contagio seguirá usando los cubrebocas por largo tiempo.

Quizá el panorama que presentó el experto financiero fuera diferente si, como dijo, el presidente López Obrador hubiese presentado un plan de apoyo

integral para las empresas y así a lo mejor la recuperación sería más rápida.

Joaquín Chan Caamal

