“No es tapadera”

Destacan el valor del INAI en la política nacional

Las instituciones autónomas, como el INAI y el INE, arrancaron poder al presidencialismo y evitan que el Ejecutivo federal vuelva a tener esos poderes que atropellen los derechos de otros y no manche el legítimo destino de un gobierno bien nacido en las urnas con tanta legitimidad, manifestó ayer el doctor en Ciencias Políticas Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Por ello, dijo en entrevista, con todo respeto como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI no comparte las expresiones del mandatario de que esta institución es una “tapadera” o son “blandengues”, simplemente no hay una comprensión completa del presidente de la república de lo que hacen en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

“Él se refiere cuando nació el IFAI en la época de (Vicente) Fox. Tiene una lectura que por supuesto no compartimos, no podemos creer que seamos tapadera en lo absoluto”, rechazó. “Respetamos al jefe del Estado mexicano y como él ha dicho, con todo respeto, no compartimos su opinión. Con pruebas en las manos decimos que el INAI actúa con autonomía. Decía que con Peña Nieto fuimos muy blanditos y ahora parecemos muy severos, no es así. Cuando Peña Nieto fue presidente, en el mismo mes de noviembre de 2014 que llegamos, le emitimos una resolución histórica a la PGR de que abriera en versión pública la averiguación previa de Ayotzinapa. Luego seguimos con el caso Tlatlaya (matanza de 22 civiles), el socavón (hundimiento de un tramo de autopista), la estafa maestra (desvío de recursos públicos por medio de empresas fantasmas), Odebrecht (millonario pago de sobornos)”.

“No dejamos de emitir resoluciones que por supuesto no le agradaron al gobierno del presidente Peña, pero teníamos que hacerlo porque es nuestro deber”, reiteró. “No hicimos ninguna gracia, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero de eso a que fuimos tapaderas por ser blandengues pues no, no hay una comprensión completa de lo que hemos hecho”.

Presidencialismo

Recordó que en la época del presidencialismo en la década de los años 70 y 80 el Poder Ejecutivo federal decidía todo, organizaba las elecciones, bajaba o subía el tipo de cambio del dólar, pero en la transición mexicana con el gobierno de Vicente Fox fueron creadas un conjunto de instituciones autónomas que le arrebataron al Poder Ejecutivo para evitar, sea el partido que sea, que volvieran a tener estos poderes en la mano. Y falta que el Sistema Nacional Anticorrupción, que está en vías de evolución, del cual es parte el INAI, funcione a plenitud. Falta el nombramiento de magistrados del tribunal de justicia administrativo para que el sistema anticorrupción empiece a tomar medidas drásticas contra ese flagelo.

“Estas instituciones autónomas necesitan del respaldo ciudadano para que la sociedad vea que son necesarias para que un gobierno hagan bien su trabajo”, señaló. “Estas instituciones le ponen obstáculos a la corrupción y antes la corrupción era una cuestión imparable”.

Cuando habló de la justicia abierta, en su conferencia, el doctor Acuña Llamas dijo que los poderes judiciales tienen que difundir lo que saben hacer y exponer su trabajo a la mirada de la sociedad porque ahora los ven como una torre, los ven lejanos y distantes y la gente común no sabe lo que hace un juez o un magistrado. Son incógnitos y la gente no se imagina que hay quien califica el trabajo del juez y a veces los corrigen y que es necesario ir a otros niveles del poder judicial para exigir el derecho a una buena justicia.— Joaquín Chan Caamal

Todavía hay personas que creen que el Poder Judicial tiene los centros penitenciarios y las policías judiciales, pero en realidad ese poder es un recinto que cuida el derecho y el derecho a la mejor convivencia humana posible. El poder judicial debe dar tranquilidad a la sociedad, precisamente está para detener cosas graves y malas que puedan llevarse sin tener remedio a la luz del derecho.

Reconoció que hay falsedades en la actuación judicial porque los fiscales o abogados en su afán de conseguir que turnen los asuntos a los jueces competentes no son veraces, contaminan las evidencias y predisponen al Poder Judicial para resolver el caso concreto con la luz de la razón, la ciencia, la paciencia y la equidad. Y todo este esquema judicializado ha sembrado temor en todo mexicano de ir a los juicios. En Estados Unidos es motivo de confianza el sistema judicial y hasta presumen el papel de los jueces, jurados y abogados en películas y el ciudadano norteamericano no tiene pavor de llegar a un juicio en la corte ni piensa que le pasaría lo peor.

“En México desgraciadamente la presunción que tenemos todos los mexicanos es que una de las peores cosas que nos puede pasar es tener que ir a un juicio, enfrentar al acusado si eres víctima, hasta ser testigo lo piensas o cualquiera que sea llamado para esclarecer la labor del juez siente terrible angustia”, indicó. “Por ello necesitamos que la justicia abierta venga a desterrar mitos, los absurdos y a recolocar ante la mirada del ciudadano de hoy el trabajo real del poder judicial”.

Por cierto, la visita del comisionado presidente del INAI en la ciudad fue accidentada porque el automóvil donde viajaba fue colisionado por alcance y ayer mismo una ONG presentó resultados del “Índice de Opacidad”, un trabajo del cual se deslindó el comisionado federal.

