El director habla de la polémica de los biodigestores

El director general de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), Claudio Freixes Catalán, rompió el silencio en torno al caso de la granja de Homún y dijo que cuando conozca la sentencia federal definitiva analizará si mantiene el contrato de aparcería que firmaron con los dueños de esas instalaciones porcícolas.

El médico veterinario se mantuvo callado en torno al conflicto que generó la construcción e intento de operación de la granja de Homún que originó protestas, plantones, clausura de cenotes turísticos y finalmente la clausura y desalojo de cerditos de engorda, como publicamos.

Este conflicto surgió hace más de un año, pero llegó a su etapa más difícil en septiembre, luego de que integrantes de la comunidad, tras interponer diversos amparos contra el uso de suelo otorgado a la granja sin consultar al cabildo del municipio y contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, y enojados por la falta de actuación de las autoridades, decidieron clausurar simbólicamente el lugar para proteger los cuerpos de agua “custodiados” por la agrupación Ka’anan Ts’onot.

En entrevista con el Diario, explicó que “primero es importante que la gente sepa que la granja llamada Homún no es de Kekén. Es de terceras personas ajenas a la empresa que construyeron la obra y firmamos un contrato de arrendamiento.

“En segundo lugar, la granja tampoco está cerca de la población de Homún, está a 10 kilómetros del pueblo. Pero lo interesante es entender que estos terceros que trabajan con Kekén fueron los responsables de sacar y tramitar todos los permisos de construcción, ambiental y los que les exigieron. Por lo tanto, no es tema de Kekén esa granja, no es propiedad de Kekén, sino de esos inversionistas”.

Dijo que Kekén firmó un contrato con los propietarios de la granja porque en ese momento mostraron los permisos y autorizaciones de las diversas autoridades. Por ello llenaron la granja con cerditos porque contaban con todos los permisos de operación, pero cuando fueron revocados por el Poder Judicial, Kekén retiró todos los animales.

“Ahora que el caso está en manos del poder judicial, es esta autoridad la que determinará si esta granja puede volver a trabajar o no”, enfatizó. “Firmamos el contrato con la empresa (Producción Alimentaria Porcícola ‘PAPO’) porque ellos cumplían todas las regulaciones, pero no pudieron mantener vigentes esos permisos y hasta que los jueces resuelvan definitivamente el caso determinaremos si mantenemos dicho contrato, el cual está vigente todavía”.

“El contrato está vigente, pero ellos no cumplen todas las regulaciones en este momento porque algunos permisos de trabajo están revocados, está en suspenso”, reiteró. “Si el día de mañana los jueces determinan que ya pueden operar, nosotros no tenemos ningún problema de volver a trabajar con ellos”.

Durante una visita de los diputados locales se dijo que la planta de tratamiento no funcionaba, que estaba incompleta, ¿es así, engañaron a la empresa?

“Sí lo escuché. Lo que pasa es que cuando las cosas se quieren tergiversar se hace. La planta estaba completa, pero los biodigestores, que son una parte de la planta, llevan una cobertura plástica muy gruesa que protege que el agua no se infiltre al suelo y también lleva una cobertura superficial, ésta es optativa, la puedes poner o no”, dijo. “Todas nuestras construcciones y nuestros aparceros también las tienen. Esas coberturas superficiales son para atrapar el metano que genera la descomposición en el proceso de biodigestión de esa agua residual. Esa cubierta superficial no estaba instalada, pero tiene una razón: ese cobertizo plástico no se puede instalar hasta que esa gran alberca de agua residual no esté al tope porque se instala corriendo por encima del agua y al final se suelda herméticamente”.

Como la granja de Homún no alcanzó en su operación a llenar el biodigestor, nunca llegó a ser soldada la cubierta y por ello pensaron que no estaba terminada cuando la inspeccionaron”.

Freixes Catalán afirmó que Kekén pone especial atención y cuidado en todas las localidades donde tienen granjas para cumplir rigurosamente la ley, incluso se exceden porque trabajan con los más altos estándares de control sanitario, tanto de los animales como de las excretas que se generan.

“Tenemos fuerte respeto al medio ambiente y una muy buena relación comunitaria”, indicó. “No es ningún secreto que en las localidades donde hay procesos de Kekén ganan las comunidades no solo por la derrama económica en salarios, sino también por los programas sociales, de salud y económicos que les llevamos. Kekén es la única empresa que trabaja y genera riqueza en el interior del estado y se necesita desarrollo económico para que la gente tenga alternativas de sobrevivencia en esas regiones”.

Académicos y pobladores dicen que contaminará el agua de los cenotes, ¿es verdad?

“No. Es como la posibilidad de que caiga un meteorito como el de Chicxulub. De que hay la posibilidad, puede ser, pero esa granja nunca llegó a contaminar por el corto período de operación, que fue como de 60 días. Las cámaras del biodigestor no llegaron a llenarse, por lo tanto, el nivel de las aguas residuales no hizo funcionar la planta de tratamiento porque no estaba llena. Todo lo que pasó en Homún fue un tema de percepción, nunca llegó a contaminar porque no llegó a inyectar agua tratada”.

Si funcionara permanentemente esa granja, ¿puede contaminar el agua de los cenotes?

“No. Eso está contemplado en la ley. Son plantas de tratamiento de aguas residuales que trabajan en todo el mundo no solo en México. Hay otras entidades que están menos desarrolladas como Yucatán y las usan”, aseguró. “Las autoridades mexicanas ponen ciertas condiciones, te hacen visitas para ver si cumples, las granjas necesitan una serie de permisos de Conagua, Seduma, Profepa y del gobierno. Lo que pasa es que estamos trabajando en un país donde nadie cree nada. No le creemos a las instituciones ni a los gobernantes. Estamos con una percepción siempre de pensar que esconden algo.Estas granjas operan bajo los lineamientos de la ley y para que den un permiso tenemos que dar amplias especificaciones de funcionamiento de las plantas de tratamiento, que no las inventamos nosotros, son plantas que trabajan en todo el mundo y tienen cierta normatividad”.— Joaquín Chan Caamal

Dijo que cada tres meses los laboratorios deben enviar los muestreos de agua a la Seduma (hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable) y Profepa y estos análisis del agua lo realizan laboratorios certificados por la autoridad. Con base en eso continúan su trabajo y sus proyecciones de crecimiento de producción de carne y expansión empresarial.

“Yo creo que están contaminando más los pozos sépticos de las casas que una planta productora de cerdos”, subrayó. “Si las leyes se ponen más rígidas, también cumpliremos los estándares de calidad porque nuestro compromiso es contribuir al desarrollo económico de Yucatán, generar riqueza en el interior del estado y que Yucatán siga siendo reconocido como el primer exportador de México”.

Kekén genera 7,000 empleos directos en sus más de 100 granjas, muchas de ellas las tiene bajo el esquema de aparcería, produce 261,000 toneladas de carne de cerdo al año, de los cuales exporta 55,000 toneladas a Canadá, Estados Unidos, Chile, China, Hong Kong, Corea, Japón y Singapur. Las restantes 208,000 toneladas las vende en territorio nacional.

Es una empresa que tiene 6 certificaciones nacionales e internacionales y ha recibido 3 premios nacionales.

Freixes Catalán también se refirió a otro tema polémico: la presunta contaminación que ocasiona la granja de Kinchil, lo cual negó y aseguró que esas instalaciones tienen la planta de tratamiento de aguas residuales con la más avanzada tecnología, los análisis de la calidad de agua que realizan a los pozos cada tres meses demuestra que no hay contaminación del manto freático, ni ha bajado ni aumentado de nivel el agua del acuífero en ese lugar y esto lo han corroborado en cuatro inspecciones la Seduma y Profepa que precisamente por esos señalamientos intensificaron su vigilancia contra la empresa, pero siempre salen resultados favorables.

“Kinchil es una zona donde trabajamos desde hace seis años. Es un complejo que tiene cuatro granjas reproductoras de lechoncitos y cuenta con una planta de aguas residuales de primer nivel”, explicó. “Ha surgido una serie de acontecimientos donde se especula mucho, pero la verdad es que la granja de Kinchil es una sección de lujo en la producción de cerdo en el mundo”.

“La granja de Kinchil trabaja bajo las más altas normas de control sanitario y de tratamiento de aguas residuales. Son 50 kilómetros de cañerías que conducen las aguas residuales de cada una de las cuatro granjas al centro de tratamiento de aguas residuales”, señaló. “Son dos grandes unidades de tratamiento de agua. Una tiene dos grandes cámaras de disección de sólidos que separa esos desechos y el líquido avanza a la laguna de estabilización. Hay un área de concentración de sólidos para sacar todos los restos disueltos en el agua. Posteriormente el agua residual se desinfecta en unas cámaras y pasa a una sección de riego donde el agua ya tratada se dispersa en una capa muy fina en 80 hectáreas del terreno”.

Estudios geológicos muestran que la zona de riego donde se esparce el agua tratada de la granja está protegida por una capa de dos metros y medio de arcilla que la hace impermeable. Pero para evitar encharcamientos Kekén programa que los aspersores de los cañones de riego, que tiran agua a 20 metros de distancia, solo trabajen dos horas y cambian de posición y cubren un circuito que tarda 15 días en regresar a la misma posición.

Y explica la razón de que en ese terreno de la granja exista una especie de pantano con agua.

“La granja de Kinchil está en una zona de selva baja inundable. Esto quiere decir que las aguas de lluvia se acumulan en ciertos lugares. No son aguas que afloren de abajo hacia arriba, son aguas de lluvia que se acumulan en cada temporada y algunas se quedan como aguadas durante todo el año y otras desaparecen en el período de seca”.

Dice que en las secciones donde se acumula el agua obviamente no la riega y una de las pruebas de que no es agua contaminada por la granja es que la aguada que mostraron en una fotografía tiene una capa de algas y en las inspecciones se ha detectado que es bebedero de pavos de monte, osos hormigueros, de un cocodrilo, entre otra fauna que vive en el monte.

“Kinchil es una granja modelo y estamos muy orgullosos del trabajo que se realiza en ella”, reitera.

¿Cultivan algo en esas 80 hectáreas?

“No. En Kinchil, no. En Muna tenemos un desarrollo maderable, pero aquí el permiso de dictamen es que podemos regar el monte nativo. Y es bien interesante porque en período de seca el monte yucateco se pone triste y seco, pero en estas 80 hectáreas de riego se ve un bosque muy frondoso y sirve de refugio para las especies nativas”, informó.

¿Kekén no es responsable de esa área inundada?

“Sí somos responsables de todo ese perímetro. Lo que pasa es que la gente habla cosas sin tener todos los antecedentes. Yo le puedo asegurar a los yucatecos que pueden estar tranquilos y deben estar orgullosos de cómo se manejan las aguas residuales en esta empresa”, subrayó. “Normalmente vamos más allá de cumplir la norma, tenemos unos dispositivos que se llaman piezómetros en los pozos que llegan al manto salino. Están colocados en ciertas posiciones para medir la composición o contaminación de los mantos acuíferos del subsuelo. Nosotros tomamos aguas del manto freático subterráneo y las inspecciones que hemos hecho de las aguas de ese manto freático de diferentes niveles nos indican que el manto acuífero no ha cambiado su composición de la línea base que tenemos hace 6 años. Esto nos da toda la tranquilidad de que no solo estamos cumpliendo la ley, sino que estamos haciendo un uso muy adecuado del recurso hídrico y estamos tratando las aguas como la ley establece.

“No hay evidencia de contaminación, lo digo con toda seguridad, tenemos los resultados de las pruebas, de las inspecciones y les podemos llevar al lugar para que lo verifiquen”, afirmó. “Esa famosa aguada se produce en el período de lluvias porque es una zona baja característica de las zonas inundables. Cuando es temporada de seca el nivel del agua baja a 15 y 20 centímetros, pero permite vida a la flora y la fauna, lo que indica que es agua inocua, si estuviera contaminada por los desechos de la granja no crecería nada allá”.

Freixes Catalán, de origen chileno, pero nacionalizado mexicano con 28 años de residencia en Mérida, dice que hay gente de Kinchil y de Maxcanú que no respetan la propiedad, entran en alguna parte del terreno para robar o hacer algún desmán como romper la cañería, pero como tienen supervisión constante lo detectan y reparan. La granja de Kinchil está en un terreno de 1,800 hectáreas y sólo el 5% está impactada con construcción de caminos y las instalaciones. Los restantes 95% del terreno son selva y cuidan la vegetación.

La granja de Kinchil tiene cuatro unidades de producción. Cada unidad cuenta con 6,000 vientres y produce 180,000 cerdos al año. Entre las cuatro producen 740,000 animales al año.

Kekén La granja de Kinchil

Claudio Freixes Catalán también habló de la granja de Kinchil, que sí es de Kekén.

Con la mejor tecnología

El director general de Kekén negó la contaminación en Kinchil y aseguró que esas instalaciones tienen la planta de tratamiento de aguas residuales con la más avanzada tecnología; los análisis de la calidad de agua que realizan a los pozos cada tres meses demuestran que no hay contaminación del manto freático, ni ha bajado ni aumentado de nivel el agua del acuífero y esto lo han corroborado en cuatro inspecciones la Seduma y Profepa que por esos señalamientos intensificaron su vigilancia contra la empresa, pero siempre salen resultados favorables. “La verdad es que la granja de Kinchil es una sección de lujo en la producción de cerdo en el mundo”.