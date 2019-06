“No es una puerta” a las irregularidades

Líder del Consejo de Notarios habla de una polémica

El gobierno del estado no cometió un “error garrafal” al no derogar el artículo 37 del Reglamento de la Ley del Notariado de Yucatán, cuando modificó ese ordenamiento en diciembre, dice el presidente del Consejo de Notarios, Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo.

Tampoco es cierto que mantener ese artículo es abrir la puerta a quienes cometen fraudes inmobiliarios, mediante la suplantación de identidades en las escrituras notariales, ni que ese artículo sea inconstitucional, añade.

No es una puerta abierta, porque encima de ese artículo está la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (llamada también ley contra el lavado de dinero), explica el directivo, la cual obliga a los fedatarios a identificar a las personas que acuden con ellos por operaciones inmobiliarias.

En días pasados, el Diario publicó declaraciones del expresidente de ese consejo y del Colegio de Abogados de Yucatán, Rubén Bolio Pastrana, según las cuales el gobierno de Mauricio Vila Dosal habría cometido un “error garrafal” al modificar el Reglamento de la Ley del Notariado, pero sin derogar su artículo 37, que permite a los fedatarios firmar escrituras sin que los comparecientes se identifiquen con documentos oficiales.

De acuerdo con Bolio Pastrana, este artículo se contrapone al artículo 49 de la Ley del Notariado, que obliga a los notarios a cerciorarse por diversos medios de la identidad de las personas que comparecen ante él. El gobierno pudo haber derogado este artículo en diciembre, cuando presentó la última modificación a ese ordenamiento, pero “inexplicablemente no lo hizo”, indicó el entrevistado.

El artículo 37 dice textualmente: “si alguno o algunos de los comparecientes no fuere conocido por el fedatario, ni presente documentos de identificación, ni testigos de conocimiento, se podrá otorgar el acto, pero el notario deberá hacer constar tal circunstancia”.

Bolio Pastrana advirtió que un abogado puede promover la escritura de una operación de compraventa de un predio, apoyándose en el artículo 37, “que seguramente sabe que es inconstitucional, pero acude a él porque no se ha declarado así y eso le da ventajas”.

Añadió que la escritura hecha bajo el amparo del 37 “va a ser nula, pero para reclamar esa nulidad el afectado tendrá que llevar a cabo un juicio y esto puede tardar una barbaridad”.

Sobre este tema, Irabién Arcovedo afirma que, en primer lugar, el artículo 37 no se refiere solo a las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles. En ese artículo hay actos notariales que no se encuadran en ese concepto, dice. Si una persona pide a un notario dar fe del color de una pared, por ejemplo —que es un acto donde no hay intervención de más personas, ni afecta a otras—, no necesariamente tiene que identificarse con documentos o testigos.

“Ahora, que el artículo 37 deje abierta la puerta a la delincuencia, a la llamada ‘mafia inmobiliaria’, tampoco”, dice Irabién Arcovedo, entre otras cosas, por las siguientes razones: todos los notarios estamos obligados a cumplir la ley contra el lavado de dinero. Ésta establece que la prestación de servicios de fe pública y por lo tanto los notarios públicos, en cuanto que participan “en la transmisión de derechos reales sobre inmuebles”, son actividades vulnerables y, por lo tanto, dice el directivo, esa ley fija en su artículo 18, que los notarios deben “identificar a los clientes y usuarios” de sus servicios y “verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

En este sentido, añade, “un notario tiene la obligación de presentar cada mes la lista de todas la escrituras que realiza, vinculadas con actividades vulnerables” y para eso debe tener las copias de los documentos de identificación de los comparecientes.

De acuerdo con Irabién Arcovedo, no cumplir con esta disposición implica la aplicación de multas de hasta cuatro y medio millones de pesos.

Aun así, ¿no es un error dejar vigente el artículo 37 que, por su imprecisión, puede ser vehículo para cosas indebidas?, pregunta el Diario.

“Bueno, yo creo que el gobierno, a través de la Consejería Jurídica va a actuar y en su momento revisará el artículo 37”, responde.

