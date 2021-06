No está en la ley

Visiones mixtas sobre perfil en el ramo educativo

Los principales sectores del sistema educativo de Yucatán no tienen conocimiento que alguna ley local establezca requisitos o exija un perfil para el cargo de titular de la Secretaría de Educación estatal (Segey).

El sindicato magisterial mayoritario, la representación de padres de familia y un legislador que representa a la educación consideraron que, hasta donde saben, el nombramiento del titular de la Segey es una facultad y responsabilidad del gobernador en turno.

Ante las críticas que surgieron por la designación del político vallisoletano Liborio Vidal Aguilar como secretario de Educación del Estado, principalmente porque carece de un título profesional universitario de licenciatura, maestría o doctorado, el Diario entrevistó a las siguientes personas:

Al secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Francisco Espinosa Magaña; a Lizbeth Maribel Rodríguez Sandoval, quien representa a los padres de familia en las mesas de diálogo para el regreso a clases presenciales; y al diputado local Luis María Aguilar Castillo, presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

“Es una atribución y facultad de cada gobierno nombrar al secretario”, señaló el líder de la sección 33. “En su ejercicio de buscar alternativas de mejora en la educación, en uso de esas atribuciones y derecho el gobernador lo designó. Estamos en un sistema de leyes, sobre todo en las responsabilidades que tienen los funcionarios de darle respuesta a la ciudadanía”.

“Hace unos años, los cargos de secretarios de educación eran puestos escalafonarios en las unidades de servicios educativos. Eran delegados y la gente del mismo sistema educativo ocupaba ese puesto. Así vino Dante Delgado a Yucatán, él fue delegado de la SEP. Yucatán también tuvo un yucateco como delegado federal de educación, Antonio Ayora, que estuvo en varias partes del país”.

Espinosa Magaña declinó opinar si ante este nombramiento polémico se deben establecer requisitos mínimos para ocupar el cargo de secretario de Educación y si para él es más importante la capacidad de gestión que la preparación académica.

“No puedo emitir juicios personales, no me corresponde porque soy representante de una agrupación que se rige por un estatuto y a eso me apego”, indicó. “Solo se debe cumplir lo que la ley permite en cada servicio, hoy los puestos del gabinete son competencia y responsabilidad del gobernador”.

“Vamos a esperar que el nuevo secretario asuma la titularidad para sentarnos a platicar sobre los pendientes, los proyectos que tenemos en coincidencia, y pedirle que respete los derechos laborales y que los pagos salariales y de estímulos sean puntuales”.

El diputado Aguilar Castillo, del partido Nueva Alianza, coincidió en que hasta donde sabe no hay requisitos en ninguna ley estatal donde se pidan requisitos o perfil para el cargo de secretario de Educación.

“Son facultades directas del gobernador designar a las personas de su gabinete”, indicó. “Si se necesita que haya requisitos para ese cargo se tiene que analizar. Pero sé que la designación de colaboradores del gabinete son facultades directas del gobernador, está dentro de sus facultades. Por ello, en la Segey han llegado veterinarios, licenciados, antropólogos, contadores, ingenieros, ha habido de todo porque esa es decisión del gobernador”.

El presidente de la comisión de Educación del Poder Legislativo, quien fue secretario general de la sección 57 del SNTE, consideró que la designación de Liborio Vidal como titular de la Segey fue una buena decisión del gobernador.

A su decir, es un funcionario de experiencia, conoce el problema del magisterio, seguro tendrá un equipo de trabajo que conozca el sistema educativo y cree que hará un buen trabajo. Y siguiendo la sugerencia del gobernador Vila Dosal, señaló que “hay que dejarlo trabajar para verter una opinión más realista”.

“Se tendría que analizar si se necesita que en el futuro el secretario de Educación cubra un perfil y requisitos, hay que revisarlo a ver qué conviene”, opinó el legislador. “Las críticas son respetables, es bueno conocer las opiniones de todos, el tiempo dirá si fue acertada o no su designación”.

A favor de requisitos

La madre de familia Lizbeth Maribel Rodríguez fue más contundente en su señalamiento y ejemplificó con el dicho popular “zapatero a tu zapatos”.

“Por supuesto que sí debería haber requisitos para el cargo de secretario de Educación. La preparación académica te hace tener el conocimiento del sistema educativo y la experiencia para trabajar mejor”, señaló.

“No denigro a nadie, todos somos seres humanos y sé que hasta personas que no tienen estudios pueden ser exitosas. Trabajé como docente, tengo siete maestros en mi familia y sinceramente sí se me hizo raro que hayan nombrado a un político sin la preparación académica para hacerse cargo del sistema educativo de Yucatán”.

“Hay un dilema que es verdad: a los maestros nos exigen tomar cursos de superación, diplomados, para ascender de nivel o carrera tienes que estudiar, acreditar estudios, te exigen un perfil para ocupar una plaza u obtener un incentivo”.

“Él (Liborio) se ha desempeñado en otras ramas, allí lo hubiesen colado, en la Segey necesitan un funcionario con un perfil académico educativo”, insistió.

“El requisito mínimo es que tenga un perfil de doctor en educación, maestro en educación o alguien que ha estado en el magisterio. Es mi punto de vista particular”.

La ley que establece algún control sobre el nombramiento de funcionarios es el Código de la Administración Pública de Yucatán, pero no exige título universitario.— Joaquín Chan Caamal

El Artículo 26 de este ordenamiento establece los requisitos para los titulares de las dependencias o entidades que integran la administración pública.

Esos requisitos son: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, tener 25 años a la fecha de la designación, poseer conocimientos o experiencia en el ramo de que se trate, no haber sido condenado por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad y tener un modo honesto de vivir.

Lizbeth Maribel Rodríguez se refirió a la designación del nuevo secretario educativo.

La madre de familia dijo que se necesita una preparación académica y un perfil educativo para ocupar el cargo porque son diferentes niveles de educación, hay programas con contenidos, pero lo que está claro con este nombramiento es que “donde manda capitán no decide el marinero”.

Conocimientos

“Debería haber requisitos, así como nos piden tener un perfil para determinado nivel y hay que estudiar, te piden inscribirte en una plataforma, el secretario debe tener conocimientos sobre el sistema educativo, sobre cómo obtener una plaza, conocer el trabajo con el sindicato, es un conocimiento muy amplio que solo el que está en el nivel conoce el panorama educativo.