No firman acta de cero daño a casas en Dzidzantún

Los criterios que aplica el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) en la evaluación de daños de la tormenta tropical “Cristóbal” ya ocasionaron la primera rebelión en Yucatán.

El alcalde de Dzidzantún, Ismael Aguilar Puc, se negó a firmar un acta en la que se consignaba que ninguna vivienda tuvo daños estructurales por las inundaciones que dejaron las lluvias y, por tanto, no accederán a los apoyos del Fondo.

Se sabe de otros presidentes municipales que también están inconformes con los resultados de la evaluación de los enviados del gobierno federal. Ayer dimos a conocer la posición del primer concejal de Tekax, Diego Ávila Romero, municipio donde se “rasuró” la lista de casas y calles dañadas por las torrenciales lluvias.

En el caso de Dzidzantún, Ismael Aguilar explicó en una entrevista que el argumento de un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para dictaminar que no habrá apoyos para vivienda es muy simple: las casas no resintieron daños estructurales, el agua acumulada se secará y las familias podrán habitar esos espacios de nuevo.

El enviado visitó Dzidzantún acompañado de Alpha Tavera Escalante, subdelegada del gobierno federal en la zona oriente del Estado.

Aguilar Puc señaló que primero se trasladaron a una vivienda con cuarteaduras en paredes y techo y pisos rotos. El funcionario federal argumentó que esos daños tenían su origen en la “falta de mantenimiento” y dijo que para acceder a los beneficios del Fonden debe haber daños estructurales.

“Puso como ejemplo que un techo o una pared tienen que estar cayendo o que los cimientos deben estar cediendo hasta inclinar las paredes”, añadió el alcalde.

“Le respondí que no fue un huracán lo que nos golpeó, sino otro tipo de fenómeno que causó una inundación, y que por el tipo de suelo que tenemos y nuestro clima en las semanas o meses posteriores muchas casas se van a agrietar más, por el exceso de humedad”.

Sin embargo, enfatizó el primer regidor, la contestación fue: “No, no concursa. Si me estás mostrando esta vivienda como una de las que están en peores condiciones, no tiene caso que sigamos”.

Aún así visitaron dos casas más, que bastaron para ratificar el dictamen verbal: “No tiene caso seguir”.

“Lo mismo pasó en las carreteras que son vías principales”, agregó el munícipe. “Me dijo que en esas calles, al no estar ‘lavadas’ por las aguas, no hay argumentos para repararlas. Ni qué decir con las vías secundarias, que mucho menos califican para ser reconstruidas con recursos del Fonden”.

De acuerdo con su versión, Aguilar Puc preguntó al representante de la Sedatu, un arquitecto a quien solo identifica como Gustavo, qué tipo de ayuda les dará entonces el Fonden. El aludido le respondió que no es él quien fija los lineamientos.

Después del recorrido se levantó un acta, que el representante del gobierno federal le leyó al presidente municipal. En síntesis, el texto decía que no se encontraron daños estructurales en ninguna casa de Dzidzantún, que de esta forma queda sin derecho a los recursos de emergencia.

“Le dije: ‘Disculpa, no la voy a firmar’. Y no lo hice porque estaría aceptando que en Dzidzantún no hubo daños, cuando de 1,000 a 1,500 casas estuvieron entre agua más de dos semanas”, abundó el entrevistado. “Con el apoyo del gobernador y con recursos del municipio tuvimos que contratar máquinas perforadoras para hacer pozos pluviales en la cabecera y en la comunidad de San Francisco Manzanilla”.

El alcalde recalcó que son inaceptables los argumentos que planteó el funcionario de Sedatu porque el 70% de la población de ese municipio sufrió las inundaciones y sus casas resintieron daños de diferente magnitud.

“Entiendo que una filtración pueda ser consecuencia de falta de mantenimiento, pero las cuarteaduras que ahora vemos son efecto de las inundaciones”, subrayó.

El alcalde dijo que sabe de visitas a otros municipios con los mismos fines de evaluación y él es respetuoso “de manera institucional”, pero no puede dejar de levantar la voz porque los habitantes de Dzidzantún, como los de todo el Estado, claman por ayuda que en el gobierno federal no están recibiendo.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Fonden El campo

En Dzidzantún también hubo severas afectaciones de las lluvias a los cultivos agrícolas.

Pérdida total

El alcalde Ismael Aguilar Puc indica que al menos 200 productores resultan afectados con la pérdida total de más de 150 hectáreas de papaya maradol y una cantidad similar de pitahaya.

Mayores perjuicios

Además de esos daños, señala, hay otros perjuicios por los empleos indirectos que generan esos cultivos. Como el gobierno del Estado ha dicho, el Fonden no considera recursos para la recuperación del campo.