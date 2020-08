No guardan distancia

Hacinamiento en largas filas para tomar el autobús

Cuando cae la tarde y los comercios esenciales cierran sus puertas, cientos de personas se enfilan casi al mismo tiempo hacia los paraderos de “combis” y camiones para regresar a sus casas, generando aglomeraciones.

Bastan unos minutos para que las filas crezcan, dando vuelta a las manzanas en algunos casos y sin respetar la sana distancia, que es una de las disposiciones de las autoridades para prevenir contagios de Covid-19.

Tan solo en el paradero de la ruta Kanasín Directo, a un lado del mercado Lucas de Gálvez —a espaldas del Museo de la Ciudad—, la fila da vuelta hasta la zona de pescados, llega a la estructura desinfectante que instaló el Ayuntamiento y gira en “U” para no confundirse con los que van a San Lorenzo y que empiezan a formarse en dicho punto, hasta llegar a los puestos de tacos enfrente del Chetumalito.

Aunque todos tienen cubrebocas, solo unos cuantos intentan mantener distancia con los demás pasajeros.

“Muchos no toman su sana distancia. Si les dices algo se molestan. A veces me afecta, pero mientras yo me cuide, cuido a mi familia”, dice Bryan Chi, del fraccionamiento San Lorenzo de Umán, municipio donde, según el reporte que la Secretaría de Salud brindó ayer se han registrado 387 casos de Covid-19, solo debajo de Mérida (6,180), Valladolid (803) y Ticul (492), y arriba de Kanasín (347).

La escena es similar en los alrededores del parque de San Juan, la calle 58 entre 71 y 67, y los alrededores de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde se encuentran paraderos de diferentes rutas. Sin embargo, igual ocurre en las calles 69, en la 63, la 61 o la 56.

“Hay mucha gente y no todos respetan la sana distancia. No entiende la gente”, lamenta Julia García, mientras espera a que llegue el camión de la ruta ACIM.

Julia no suele ir mucho al Centro y por eso no se considera afectada con las largas filas que se forman en las horas pico y tampoco por la falta de transporte. Lo que sí le molesta es que a pesar de que está señalado con pintura amarilla el lugar donde uno debe pararse, la gente no lo respeta. “No lo entienden y tampoco hay quien lo diga”, lamentó.

Si bien hay policías que hacen rondines y exhortan a las personas a mantener la sana distancia, son escasas las personas que hacen caso. Ni siquiera los despachadores sugieren a los usuarios no pegarse demasiado y mucho menos los “Amigos de la Salud”, que para las 6 de la tarde ya se han retirado.

Las aglomeraciones en la mayoría de los paraderos ocurren entre las 6 de la tarde y 7 de la noche, que es cuando la mayoría de los empleados de negocios no esenciales dejan de trabajar.

Muchos se apuran por llegar para abordar los camiones y las combis, pues si no alcanzan a subir, tendrán que esperar, en la mayoría de los casos, mínimo 30 minutos en lo que llega otra unidad.

Cuando el transporte llega, es un alivio para quienes están adelante, que suben de inmediato a las unidades las cuales, por cierto, son desinfectadas en las noches, cuando los operadores terminan su turno.— Jorge Iván Canul Ek