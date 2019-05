No ha recibido una invitación

Extitular de la SPV habla de reciente rumor

Javier Medina Torre, quien fue secretario de Protección y Vialidad (SPV) en la administración del gobernador panista Patricio Patrón Laviada, estaba en su negocio particular de la colonia Chuburná cuando empezó a recibir innumerables llamadas telefónicas en su celular, unas para felicitarlo y otras para pedirle trabajo.

No sabía el motivo de la cascada de llamadas telefónicas del martes pasado, hasta que algunos le informaron que todas las noticias en las redes sociales publicaron que el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, ya tenía lista su salida de la corporación policíaca en los próximos días y se le mencionaba como el nuevo titular, lo que resultó falso, pues lo desmintió rápidamente el gobierno del estado y reiteró contundentemente “que Saidén no se va ni prestado”.

Medina Torre informó ayer que no ha recibido invitación alguna del gobierno estatal actual para dirigir la SSP ni él ha pensado en regresar a la corporación policíaca, y si en el futuro habría alguna petición lo pensaría y analizaría las condiciones que le ofrecieran.

Comentó que una información especulativa y falsa como la difusión de la salida del comandante Saidén Ojeda lastima y causa daño en el interior de la policía estatal porque empiezan las especulaciones y las habladurías para dejar mal a algún compañero o mando.

“Llevo 12 años en la iniciativa privada con mi negocio y estoy tranquilo trabajando”, subrayó cuando se pidió su opinión sobre la especulación de su regreso a la corporación. “Si alguien necesita apoyo, con gusto lo doy, como siempre lo he hecho. Hasta este momento el gobierno actual no me ha invitado, la secretaría de seguridad está bien, el gobernador Mauricio Vila la está apoyando no solo con equipamiento sino con mejoras al personal porque leí que le darán Infonavit y becas para que estudien sus hijos en universidades privadas. Eso está muy bien porque la policía yucateca es la más comprometida del país con su comunidad porque sus integrantes son yucatecos”.

“Me causó extrañeza tantas llamadas que recibí ese día, pero luego de leer algunas versiones sabía que era falso. Se soltaron los borregos, pero rápidamente los volvieron a encerrar”, dijo en broma.

Dijo que mantiene buena relación de amistad con Saidén Ojeda y reconoció que el secretario realiza un buen trabajo porque la percepción ciudadana es que la gente se siente segura, aunque a veces surgen focos rojos, pero es el sube y baja que se da en materia de seguridad pública.— J. Ch. C.