“No habrá ecocidio ni destrucción de selvas”

Jiménez Pons: Lo que les afecta es la marginación

Para la construcción de las vías por donde a partir de 2023 deberá pasar el tren maya no habrá un ecocidio ni destrucción de selvas, aseguró Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en rueda de prensa sobre las Asambleas Consultivas sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya que se llevarán al cabo mañana viernes.

“Son cientos y cientos de kilómetros de carreteras que han destruido realmente las selvas”,

El funcionario, a quien acompañaron el gobernador Mauricio Vila Dosal; Guillermo May Correa, coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y Rafael Hernández Kotasek, secretario técnico de planeación del gobierno del Estado, reiteró que el tren pasará prácticamente donde ya existen vías. “Estamos hablando de 730 kilómetros de zona ya impactada”.

También negó que la selva de Calakmul resulte afectada pues el tren pasará donde ya están las líneas de alta tensión o carreteras ya existentes. Para minimizar el impacto, el funcionario afirmó que Calakmul pierde 1,400 hectáreas de bosques por el fenómeno de marginación.

“Lo que afecta a las selvas de México y las selvas de la biosfera es la marginación, gente que empieza a hacer tala, que es el caso de Calakmul; o empieza a vender animales y esto no es un problema de tipo biológico sino de tipo social”.

Añadió que el Tren Maya, junto con otras dependencias del gobierno federal, tiene un programa intensivo para atender a las 84 comunidades que rodean el proyecto de tal manera que no sean depredadores de sus selvas sino aliados.

Fortalecimiento

“Hay la intención al final de esta administración que no solamente sean afectados Calakmul y Sian Ka’an, sino que se fortalezcan con medidas muy claras a las comunidades colindantes. Si no invertimos y atendemos a las comunidades que viven con la selva, la podemos perder; en cambio, si invertimos en ellos, las capacitamos y los arborizamos, no va a haber destrucción de selva”.

Incluso, afirmó que con el Tren Maya no se va a repetir el modelo de Cancún, llevando a las pirámides un Holiday Inn.

“Se está pensando en modelos distinto de desarrollo, somos un gobierno distinto, está comprometido con otro tipo de cosas, sino no estaríamos haciendo (la consulta) y entonces sí sería la simulación. Nuestro propósito es hacer un programa de desarrollo”, recalcó.

Acerca de la reducción del presupuesto para 2020, Jiménez Pons aseguró que Fonatur cuenta con una serie de recursos que irán apareciendo una vez que se apruebe el proyecto. “Nosotros estimamos que los recursos para este primer año estén arriba de los 10,000 ó 5,000 mil millones de pesos”, indicó.

De ser aprobado el proyecto y una vez finalizado todo lo que es ingeniería básica vendría el proceso de licitación pues el objetivo es tener obras iniciadas en marzo próximo.

El funcionario igual dijo que el tren no será eléctrico pues el costo sería el doble por lo que se decidió que sea biodiesel.

Con relación a las consultas, Jiménez Pons aclaró que se trata de dos eventos: el Ejercicio Participativo Ciudadano para decidir si se aprueba o no el Tren Maya, en el caso de la Consulta Indígena es para explicarles a las comunidades el proyecto.

Con informamos, en la entidad se llevarán al cabo en Chichimilá, Dzitás, Maxcanú, Tixpéhual y Tunkás mañana viernes. El proceso, en la que no habrá urnas de votación, habrá observadores de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Posteriormente, el 14 de diciembre se hará en esas mismas comunidades una reflexión sobre el proyecto.

En el caso del Ejercicio Participativo, en el que participarán ciudadanos de 84 municipios por donde atravesaría el tren, el funcionario señaló que el objetivo es difundir correctamente el proyecto del Tren Maya, establecer un diálogo con la ciudadanía, democratizar la toma de decisiones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

El gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que el Tren Maya es un proyecto federal que va detonar y generar desarrollo económico y social en el estado. — Iván Canul Ek

“Es un proyecto que se suma de lleno a nuestros esfuerzos para poder transformar a Yucatán, la atracción de inversiones y el turismo donde precisamente el tren maya vendrá a consolidar ambos rubros”.

El gobernador también dijo que no se contempla aun remover el aeropuerto de Mérida para que tenga una conexión con el Tren Maya y que además no se puede realizar sin consultarle al pueblo.

Proyecto

Entidad

