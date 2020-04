No habrá un acto público

Se suspende la marcha obrera por el 1 de mayo

Dos empresas que tienen contrato colectivo con la CROC de Yucatán propusieron la modificación del documento laboral para la reducción de salarios y otras prestaciones frutos de la conquista sindical de los trabajadores, informó el secretario general de esta central obrera, Pedro Oxté Conrado.

“Si se concreta este acuerdo entre los patrones y los sindicatos de estas dos empresas, alrededor de 400 trabajadores resultarían afectados en sus ingresos totales”, dijo el líder croquista. “Ya no pueden sostener la planta laboral por falta de recursos, ya no tienen liquidez. Para salvar los empleos nos solicitaron una revisión y adecuación de los salarios y quizá perdamos algunas prestaciones conquistadas porque ya nos dijeron que no tienen dinero para mantener todas las prestaciones sociales”.

Oxté Conrado omitió el nombre de las empresas con problemas económicos.

Sólo dijo que entre ambas ocupan como a 400 trabajadores. Sin embargo, independientemente de esos dos casos, los 18,000 trabajadores que están cobijados por los contratos colectivos mantienen intacto sus salarios y prestaciones hasta hoy.

“Se ve solidaridad entre los empresarios y patrones, hay una alianza de apoyo con los trabajadores, pero esas dos empresas tienen problemas económicos muy fuertes”, señaló. “Empresa y sindicatos estamos unidos en estos momentos difíciles y complicados, y por ello proponemos que el gobierno federal apoyo a la planta productiva”.

Conmemoración

Respecto a la conmemoración del Día del Trabajo el próximo 1 de mayo, Oxté Conrado confirmó que no habrá ni marcha multitudinaria ni algún acto público, pero lo más probable es que den un posicionamiento escrito a los medios de comunicación para recordar a los mártires de Río Blanco. Sin embargo, continúan analizando la mejor forma para recordar ese día.—Joaquín Chan Caamal

De un vistazo

Más de tres décadas

El secretario general de la CROC en Yucatán, Pedro Oxté Conrado, dijo que hace 33 años que no se suspendía la marcha colectiva del Día del Trabajo en Mérida, pero ahora debido a la contingencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 no la harán.

Opción

El dirigente también comentó que analizan cuál será la mejor forma de recordar a los mártires de Río Blanco, el 1 de mayo.