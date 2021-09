''No hay afectación en la actividad notarial''

Recibimos del licenciado Rafael Ramos Vázquez, titular de la Notaría Pública No. 41, el siguiente comentario, a propósito de las recientes medidas el Sistema de Administración Tributaria (SAT):

“Revocación” del SAT a notarios yucatecos.

Derivado de la inquietud que ha generado a la sociedad yucateca la publicación emitida por la Secretaría de Hacienda, por medio del SAT, que señala un listado de notarios de toda la República, y en especial de algunos fedatarios que ejercen en el Estado de Yucatán, me permito aclarar a los lectores la realidad de esa información.

Años atrás la propia Secretaría emitió un programa para agilizar y simplificar la inscripción y otorgamiento del Registro Federal de Contribuyentes a las personas morales (sociedades) que se constituían ante fedatario, autorizando a los notarios que cumpliesen los requisitos exigidos por la Secretaría, a otorgar el RFC al contribuyente en el momento de la constitución.

Varios fedatarios yucatecos realizaron los trámites y obtuvieron la facultad de otorgar a la sociedad que se formaba su RFC. Ese permiso se debía de refrendar cada determinado tiempo. Sin embargo, el programa no fue efectivo porque la Secretaría exigía al fedatario muchos tramites electrónicos, por lo cual la mayoría de los notarios decidieron no continuar en el proyecto y al vencer el termino del permiso, decidieron no renovarlo.

En la actualidad, una ley aprobada por el Congreso retira esa función a los fedatarios, y la Secretaría expide un listado en donde "revoca" ese permiso, cuando la inmensa mayoría de los notarios, por mutuo propio, ya no realizaban esa actividad.

Es conveniente señalar a la sociedad yucateca que no hay afectación en la función notarial, la cual siguen ejerciendo normalmente todos los fedatarios que salieron en la lista publicada por la Secretaría, a través del SAT.

Esperando que esta aclaración resuelva las dudas de la ciudadanía, atentamente.

Rafael J. Ramos Vázquez

Notario Público Número 41