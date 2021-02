“No hay dinero”: Poca expectativa comercial por el Día del Amor

Es 13 de febrero, víspera de San Valentín, y en otros años Pablo Francisco Tuyub Martín no se daba abasto para satisfacer la demanda de flores en su puesto del mercado Lucas de Gálvez.

“Ya no es como de antes”. dice mientras anima a las personas que pasan cerca a que compren.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida estima que San Valentín dejaría una derrama económica de 456 millones de pesos, un 20 por ciento menos a 2020.

“Aunque los restaurantes y cafeterías tienen autorizado brindar el servicio en comedor, la restricción de hacerlo solo en cierto porcentaje se reflejará en que las ventas no serán, al menos igual, a las del 2020 por el festejo de San Valentín”, subrayó Iván Rodríguez Gasque, presidente de ese organismo empresarial.

Ena Margarita Vázquez, propietaria de “La placita de portales” donde se consiguen peluches, arreglos, corazones, perfumes, accesorios y joyería a precios económicos, lamenta que las ventas no sean las esperadas.

“No es ni la mitad del año pasado. Yo llevo ocho años acá, y en ese tiempo, la Navidad y 14 de febrero eran los mejores días. 14 de febrero jala mucho y como que te daba chance de descansar en los siguientes meses”.

La encargada de un local en la zona del chetumalito coincide con Ena Margarita: “La gente está comprando lo más económico, y en esta época estoy vendiendo muchos cubrebocas de pareja porque no hay dinero para gastar tanto y la gente está buscando lo más económico”.

Karla Olani, quien atiende un puesto bajo los portales, reitera que la gente no está comprando como uno quisiera. “Muchos vienen, preguntan y se van. Y lo pocos que compran se llevan lo más barato, como flores de 20 pesos y arreglos cuando mucho de 80 pesos”.

El panorama es similar en los negocios instalados en el pasaje “Emilio Seijo”, donde el año pasado era posible ver a jóvenes cargando globos de corazón, peluches gigantes, rosas, malvaviscos decorados o cajas de chocolate para regalar.

“Es que no hay dinero”, dice Martha Sánchez, propietaria de una florería en el Lucas de Gálvez que hasta ahora no ha tenido las ventas anheladas, aunque espera que todo mejores hoy domingo “el mero día”, aunque en el fondo no espera mucho, pues ni siquiera bajó mucha mercancía.

“Estamos metiendo poco, en comparación con otros años en que había buenas venta. Ahorita es hacer arreglos económicos de $30 o de $50. No hacemos arreglos muy caros porque no hay gente que tenga dinero”.— Iván Canul Ek