Las autoridades de salud aseguran que la Península de Yucatán y el país en general están preparados para enfrentarse a la eventual llegada del coronavirus Covid-19 y hacen una llamado a mantener la calma.

Sin embargo, otras voces consideran que la información oficial debe ser más completa, permanente —no solo en casos de emergencia— e integral para involucrar a otros sectores en los trabajos de prevención.

En esta segunda y última entrega del foro sobre el coronavirus organizado por Diario de Yucatán, nuestros cuatro invitados manifestaron lo siguiente:

Doctor Carlos Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Yucatán: Hay dos periodos en los que una enfermedad se desenvuelve. Cuando es de inicio súbito, como el caso de la provincia de Wuhan, China, pues obviamente el alcance es el que se tiene en este momento. Es un virus nuevo, una cepa nueva y a pesar de que China tiene un sistema de salud muy efectivo a todos nos tomó desprevenidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está muy pendiente de todo este tipo de enfermedades emergentes y re-emergentes, tanto que en 20 días ya había tomado las primeras acciones de apoyo y contención juntos con las autoridades chinas. Nosotros estamos todo el tiempo en monitoreo con un sistema internacional de vigilancia epidemiológica de enfermedades, y México a través de la Dirección Nacional de Epidemiología tiene contacto directo con nuestros representantes ante estos organismos mundiales que nos dictan los mecanismos a seguir.

En México estamos en fase de preparación y afortunadamente el tiempo ha sido benévolo con nosotros y no tenemos transmisión activa del coronavirus en este momento. Esto nos ha permitido conocer los avances de la enfermedad, el manejo que se está dando en China, y nos permite preparar un mecanismo de actuación para el momento en que tengamos nuestro primer paciente.

Como Secretaría de Salud trabajamos con comités estatales de seguridad integrados con representantes de diversas áreas, no lo hacemos de forma aislada. Participan las secretarías de Educación Pública y de Turismo, entre otras dependencias que requieren la información que día a día recibimos de la Dirección Nacional de Epidemiología.

Se trata de una enfermedad que se maneja en forma asintomática, no hay tratamiento específico y aún está en periodo de estudio por parte de la OMS. Al tener ellos más expertiz, han empezado a publicar los manuales de atención para los casos ya confirmados. Nosotros, al estar en comunicación directa, tenemos la oportunidad de prepararnos y solicitar los insumos, y en este momento contamos con los suficientes en el Estado.

Quiero dejar en claro que estamos todavía en el periodo previo de exposición a los casos, no tenemos circulación activa y en el momento en que en algún estado de la República se detecte un caso, la presencia de la Dirección Nacional de Epidemiología será inminente. Se hará la contención como se procede con las enfermedades re-emergentes.

No hay un escenario alarmante. Recordemos cuando llegaron la influenza, el chikunguya que nos pegó muy fuerte a América... no fueron exclusivos de Yucatán, sin embargo el impacto fue mediático en lo que aprendimos a manejarlos y contenerlos.

Quiero hacer un llamado a la tranquilidad porque el sector salud está preparado, tenemos los médicos capacitados y las instituciones de salud determinadas para brindar la atención a los casos sospechosos o confirmados en caso que sucediera.

Licenciado Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán: Los ciudadanos ya estamos alertas para documentarnos más sobre cuáles son las afectaciones de este virus. Como vivimos la influenza, ya no nos agarra dormidos. Estoy convencido de que tenemos esa ventaja de la experiencia que nos dejó la influenza en 2009.

Es importante que la Secretaría de Salud ya esté emitiendo información —aunque aún no nos afecta el virus— y no esperar a que tengamos el primer caso. Ya necesitamos saber cuáles son los medios de contagio y así evitamos ver de manera equivocada a los asiáticos.

Es importante que la Secretaría de Salud de Yucatán esté preparada y tenga buena comunicación con la Federación para que, llegado el momento, sepamos qué medicamentos debemos usar y los tengamos rápido para enfrentar la situación. Que haya comunicación en materia de prevención y los yucatecos estemos bien informados para nuestras actividades cotidianas y laborales.

Por ejemplo, en el sector turístico tenemos mayor probabilidad de contagio porque tratamos con gente de todo el mundo que pudo haber contraído el virus en cualquier lugar antes de llegar al Estado. Entonces es mayor el temor y la incertidumbre del personal si no sabe cómo se puede contagiar. Al mismo tiempo, si estamos bien informados, evitamos que el turista se sienta incómodo porque no recibe un trato adecuado.

Gabriel Rodríguez Cedillo, catedrático de la Facultad de Economía de la Uady: No dudo que haya elementos rescatables para decir que estamos preparados, no dudo que la Secretaría de Salud haya incrementado sus niveles de prevención, pero lo que estamos planteando es cómo estamos ante una emergencia.

Si bien hay aprendizaje de la influenza en 2009, ya hubo una generación de gente que nació, que falleció, hemos tenido migración de otros países… ya la población no es la misma. Si queremos ponernos la etiqueta de que ya estamos preparados, debemos tener el equivalente a una semana de protección civil, con simulacros de contingencia. Porque la sociedad cambia y evoluciona, y el aprendizaje se difumina.

Si lo queremos ver de manera integral y utilizamos la información que tienen organizaciones civiles, la comunidad asiática, la academia y el gobierno… si hay un estándar de información, entonces sí podemos decir que estamos listos.

En esta situación en particular, aún nos falta. Nos falta un incentivo de parte de cualquier agente social o gubernamental que se encargue de integrar todas esas actividades y nos permitan sentir que estamos preparados. No simplemente hacer labores aisladas, no hay infraestructura institucional ni social. ¿Están las instituciones de seguridad social y privadas en la misma sintonía para actuar ante una contingencia como ésta?

Doctor Antonio Yi Bai, presidente de la Asociación China Península de Yucatán: Tiene que haber una preparación, yo creo que el gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud ya tienen la información para controlar la enfermedad.

Hemos hecho muchos intercambios entre Mérida y Yucatán con ciudades chinas, se han firmado hermanamientos, entonces también hay intercambio de información constante.

El gobierno chino tiene muy controlada la situación; además China cada día proporciona información a la OMS y hay mucho apoyo médico internacional para China. Creo que muy pronto, con el apoyo de todo el mundo, se va a solucionar esto.

Nosotros también, como comunidad china, podemos proporcionar información, capacitación… lo principal es no tener temor.— Manuel Balam Ruiz

Estar bien informado, vital

La comunicación no debe ser solo para emergencias

La información clara y suficiente, difundida por los medios adecuados para que llegue a todos, es la principal recomendación para prevenir el coronavirus, coinciden los analistas invitados.

Licenciado Jorge Carrillo: Lo principal es estar bien informados, pero no quedarnos solo con la prevención. Qué interesante sería que a través de los canales de información oficiales sepamos cómo prevenirnos no solo de este virus sino de otras enfermedades, que las campañas no se den solo en casos de emergencia sino de manera calendarizada.

Es importante que en las reuniones con las dependencias involucren a más sectores para que estemos informados de qué están haciendo y cómo podemos participar, porque el coronavirus podría venir de fuera y como trabajadores del sector turístico tenemos más contacto y debemos tener información de las medidas que debemos aplicar.

Maestro Gabriel Rodríguez: Recomiendo un manejo estratégico de las campañas de prevención, porque no es lo mismo decir cúbrete la boca o usa determinado instrumento, que decir que estamos trabajando con las comunidades que pudieran resultar afectadas, o el gobierno está haciendo esto… es decir, se requiere una información permanente.

También es importante conocer cómo es la coordinación de los servicios públicos y privados, incluyendo los consultorios que han proliferado; cuál es el inventario de medicamentos, pues la gente no sabe si estamos preparados, si son suficientes.

Es información que debe ser transparente porque eso generaría confianza y así la gente participaría más.

Doctor Carlos Hernández: Recalco que no estamos en contingencia, sino en etapa de preparación ante la presencia de algún caso.

La información tiene muchas aristas y una parte de la población es muy sensible a lo que recibe de los medios de comunicación o de la gente que la rodea y a veces tiende a magnificar o tergiversar de manera no positiva.

El mensaje de la Secretaría de Salud es que la mejor preparación es estar pendientes de las vías oficiales de comunicación, no automedicarse, acudir al doctor a buscar la atención primaria para que los médicos capacitados notifiquen el caso sospechoso y en ese momento la maquinaria de salud entrará con fuerza para el tratamiento de ese caso, sus contactos y todo el trayecto desde su origen hasta que llegó al consultorio.

Las clínicas privadas han sido muy responsables y ante cualquier sospecha inmediatamente tienen comunicación con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, y nosotros estamos pendientes las 24 horas.

La población puede estar segura de que velamos por su salud. También es importante comentar que la salud no solo es responsabilidad del Estado; si nosotros educamos a nuestros hijos a no automedicarnos, a que el lavado de manos reduce hasta el 80 ó 90% de las enfermedades comunes… si mejoramos eso, lograremos que la sociedad tenga un estado permanente de salud.

Doctor Antonio Yi Bai: Toda la comunidad china en la Península está dispuesta a participar y apoyar, a organizarnos para trabajar como voluntarios y coordinarnos con las autoridades.

Mientras tanto, podemos colaborar con difundir la información de lo que están haciendo las autoridades en materia de prevención.

Hay muchos mexicanos en China por negocios o estudios, pero ningún contagiado. Cualquiera que lo requiera se puede comunicar directamente con la embajada de México en China, para apoyarlo en todo lo necesario.

Colaboración entre chinos y mexicanos

Hay en Wuhan 18 connacionales que no pueden volver

La Asociación China Península de Yucatán, A.C., informa que las agencias diplomáticas chinas, incluida la embajada de México, mantienen estrecha comunicación con los países anfitriones. Además, el gobierno y el pueblo mexicanos han manifestado su solidaridad, comprensión y apoyo en la lucha contra la epidemia.

El Ministerio de Salud de México anunció el lanzamiento de 31 laboratorios de prueba de virus de enfermedades infecciosas bajo el sistema nacional de salud pública para realizar análisis patológicos y plantillas de pruebas sospechosas relacionadas con los casos.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud de México recuerdan a los ciudadanos mexicanos en China que se mantengan en contacto con la embajada de México en ese país para cumplir y aplicar las medidas preventivas y regulaciones pertinentes emitidas por el gobierno chino.

Actualmente hay 18 ciudadanos mexicanos en Wuhan, 14 de los cuales tienen parentesco con chinos, y actualmente no pueden abandonar esa ciudad según las regulaciones chinas. Desde enero de este año, unas 13,000 personas han llegado a México desde China.

El Ministerio de Salud de México publica el Manual de Información Integral sobre la Nueva Epidemia del Coronavirus (versión web) que incluye la introducción de nuevos coronavirus, síntomas, ruta de transmisión y precauciones para viajar a China, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México.

