No hay permisos para concierto de Christian Nodal

Gobierno

Aunque se reanudó la promoción publicitaria del concierto de Christian Nodal “Tour 2021” en el Kukulcan, tanto las autoridades estatales como municipales reiteraron ayer que no se ha otorgado permiso alguno para ese evento, o algún otro de esa índole.

De acuerdo con la publicidad en espectaculares por varias partes de la ciudad y en diversos medios de comunicación, este concierto está programado para el viernes 29 próximo, a partir de las 21 horas, en el parque deportivo Kukulcán, para el cual ya están a la venta los boletos para entrar al evento.

Desde julio pasado se promovía este concierto y otro (de la banda Guns N´ Roses en Xmatkuil), y desde ese entonces las autoridades manifestaron que por la pandemia no existían las condiciones sanitarias para realizar este tipo de eventos y no se les daría los permisos, definitivamente no se les autorizaría.

Al ver que de nuevo resurgió la promoción publicitaria del concierto de Christian Nodal, se consultó ayer tanto al gobierno del Estado como al Ayuntamiento de Mérida, y al igual que la vez anterior informaron que hasta el momento no hay permisos para realizar eventos musicales en esta capital del Estado.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Manifestaron que ignoran los motivos por los cuales se esté promocionando este espectáculo, y quizás los promotores estén tramitando los permisos correspondientes, pero al menos hasta ayer no se había expedido permiso alguno para ese tipo de eventos.