“No hay que alarmarse”, especialista de la Uady da detalles del coronavirus

El tipo de coronavirus que se detectó en China tiene una tasa de mortalidad del 1% o menos, y aunque no hay tratamiento específico, se puede ayudar al paciente con la sintomatología con medicamentos antivirales o antiinflamatorios.

Así lo afirma la doctora Guadalupe Ayora Talavera, responsable del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, quien ayer brindó un panorama sobre las características y alcances de este agente infeccioso.

La profesional manifiesta no hay que alarmarse por las noticias de esta nueva cepa de coronavirus, que se detectó por primera vez en humanos a finales de diciembre de 2019, en la provincia de Wuhan, no sólo porque China ya realizó un cerco sanitario y los países están tomando medidas para evitar el avance de este virus, sino porque hasta el momento no se ha podido comprobar que el contagio es posible de persona a persona.

Detalla que acorde a los estudios realizados por científicos de ese país, se considera que ese nuevo tipo de coronavirus proviene de un cruce entre un murciélago y una serpiente, según arrojaron los datos de filogenética, al convivir esas especies en el mercado de Wuhan.

Todo indica que el murciélago transmitió el virus a la serpiente, y no se sabe con certeza, pero es posible que el primer caso en humanos haya sido porque alguien comió la serpiente o tal vez sólo haya sido por el contacto con ésta al manipularla.

Precisa que los datos de filogenética arrojan de acuerdo con el genoma que el contagio fue por medio de la serpiente.

Apunta que el coronavirus existe desde hace muchos años, y se relaciona con la epidemia de SARS (síndrome respiratorio agudo y grave, por sus siglas en inglés) y MERS (síndrome respiratorio de oriente medio, por sus siglas en inglés) que afectó a China en 2000 y 2012, respectivamente.

Afectación

Asegura que el coronavirus recién identificado no provoca una infección severa de manera general, sino que son las personas con comorbilidades, como las de tipo cardiopulmonar, las que están en riesgo de que por su condición el virus sea severo y desarrollen neumonía, lo que potencialmente puede causarles la muerte.

Puntualiza que la tasa de mortalidad es de 1% o menos, porque no es altamente patógeno o virulento.

Cepas

La especialista en enfermedades respiratorias indica que son seis cepas de coronavirus las que se conocían hasta que se detectó esta nueva cepa en Wuhan.

No hay tratamiento específico para ningún tipo de coronavirus, por lo que únicamente se ayuda al paciente mientras sale del proceso infeccioso, con medicamentos como el interferón y la ribavirina.

Los síntomas que se asocian al coronavirus son similares a los de cualquier otro de tipo de enfermedad respiratoria, como fiebre, tos y malestar general, por lo que la única manera de detectar que se trata de coronavirus es con estudios de laboratorio.

Sin embargo, afirma que no debe existir preocupación por hacerse la prueba si la persona no ha viajado a Wuhan o no ha tenido contacto con alguien que provenga de China, pues si no es así lo más seguro es que se trate de otro tipo de agente infeccioso. — IRIS CEBALLOS ALVARADO

Hasta el momento, la cepa recién detectada de coronavirus ha afectado en su mayoría a personas entre 35 y 40 años y hasta los 80 años, no se han visto casos en menores de 10 años.

Se estima que la virulencia en un paciente con este mal puede tardar en el cuerpo hasta siete días.

No está de más tomar prevenciones, por lo que aconseja tomar medidas similares a cuando se dio el brote de influenza en el país en 2009, como son realizar el estornudo de etiqueta, cubrirse con tapabocas si se tiene una enfermedad de tipo respiratorio, no acudir a lugares con concentración de muchas personas, para así evitar la dispersión del virus.

Entidad

La doctora Guadalupe Ayora Talavera, responsable del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, destaca que en Yucatán que no se ha detectado ningún caso de coronavirus como el presentado en Wuhan, ni tampoco en otras partes de México, pues incluso el caso del profesor del Instituto Politécnico Nacional que se pensó podría haberse contagiado, resultó negativo.

