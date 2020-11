“No hay recuperación”

Experto habla del efecto económico de la pandemia

La pandemia del coronavirus generó a todos un impacto económico y el impacto es más severo en economías no tan fuertes como la yucateca, manifestó el profesor de la Facultad de Economía de la Uady, Gabriel Rodríguez Cedillo.

Desde su punto de vista, al día de hoy definitivamente no hay una recuperación económica en el estado, aun cuando las estadísticas digan lo contrario, porque la realidad del comercio y las actividades económicas no generan ingresos suficientes para pagar la nómina de las empresas, pagar las deudas adquiridas o el retraso del pago de impuestos, mantener autosuficientemente el negocio porque el consumo disminuyó notablemente y las ventas diarias no pasan a más de tres operaciones comerciales.

Caso contrario sucede con los supermercados que fueron denominadas como esenciales porque nunca dejaron de vender, la gente prefirió ese tipo de negocios porque encuentra de todo y en contraste, los vendedores informales y comercios en pequeño sufrieron el peor impacto de la pandemia.

Entrevistado sobre la encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que reportó que cerraron definitivamente más de 150,000 negocios y cayó 30% el consumo privado por la pandemia, el doctor en Gobierno y Políticas Públicas ejemplificó la economía con un término boxístico: el boxeador está en la lona, el réferi está en el conteo del 1 al 10 para decretar el KO y apenas empieza a respirar y a levantarse del piso.

“No hay mejoría económica en este proceso de reactivación, será robusta cuando haya una apertura total del sistema económico y aprendamos a vivir con el Covid”, señaló.

La pandemia generó diferentes tipos de impacto en la economía y es en función de los actores económicos y por ramas como la primaria, secundaria y terciaria, formal e informal como se mide el impacto. Y en este último, el informal, es donde hay la mayor afectación porque los comerciantes dependen de varios factores, de la dinámica de venta que es diaria y si caen las ventas enseguida lo resienten y quedan fuera del mercado.

Por el lado del comercio formal, el comercio en pequeño también prolifera mucho en el estado y pesa sobre las economías no tan fuertes como la yucateca. Venden a pequeña escala, sus ingresos no son muy altos y al primer indicio de disminución del consumo son los que más rápido se ven afectados.

“La economía de Yucatán es de mucho comercio en pequeño, algunos son negocios familiares y el impacto sí fue severo en el sentido que fueron los primeros que cerraron”, explicó.

“Además el sector del comercio en pequeño es de bienes de primera necesidad como abarrotes y comida. Con esto de las tormentas y los huracanes la gente prefiere ir a los centros comerciales porque está más surtido, haces toda tu despensa y hallas todo lo que necesitas, en cambio en las tienditas está limitado los productos. Al tener ganancias bajas, los comercios que viven a la semana, al mes o de las ventas diarias no aguantan una disminución del consumo y tratan de mantener la crisis despidiendo empleados, rematando sus mercancías hasta llegar al cierre. Venden bienes no diversificados y muchas pequeñas empresas son del sector servicios y comercio con los mismos giros, es fuerte la competencia entre ellos mismos y venden productos homogéneos”.

Con un recorrido por el centro de la ciudad se puede notar que los restaurantes, negocios de comidas caseras, ropa, bienes de consumo masivo, adornos, bisutería son los más afectados por lo tanto los pequeños negocios no aguantaron la crisis de la pandemia. Las medianas empresas sí aguantaron, principalmente las franquicias, se adaptaron y se mantienen en esta etapa de la reactivación quizá porque innovaron y recurrieron a la tecnología para vender. Las empresas grandes, principalmente las de exportación tuvieron afectaciones, pero tienen la capacidad financiera, tecnológica, humana para mantener su mercado, pero definitivamente sí se vio afectada, dijo.

Un fenómeno interesante que observa es que quienes mantuvieron sus ingresos íntegros adquirieron nuevos hábitos de consumo porque sólo compran lo indispensable, se organizan y planean sus compras y eso también impacta en el consumo. Por el otro lado, quienes no tuvieron ingresos íntegros o perdieron su empleo cuidan su gasto y compran lo necesario y cada tres días, ya no se ve un consumo diario. Todo esto es lo que generó la espiral de bajo consumo que llevó al cierre de miles de negocios pequeños.

Sumado a las bajas ventas, falta de ingresos y pérdida de empleos está los horarios restringidos y la apertura gradual y otras restricciones como el confinamiento y el temor al contagio.

“La situación económica es muy difícil, reitero, Yucatán es un estado con bajos salarios, con una dinámica económica restringida, muy pocos de llevan las ganancias y miles se deben repartir una parte”, subrayó. — Joaquín Chan Caamal

“Falta el apoyo verdadero de los gobiernos, no apoyos de ocurrencias, sino políticas públicas integrales que lleven a una reconversión del sistema económico. La mejoría puede verse de dos perspectivas: los indicadores económicos van a decir que se está recuperando la economía porque el tercer trimestre de este año puede arrojar cifras positivas, pero una cosa es que tengamos una economía ascendente, y otra es que estemos en una situación precaria ahora”, señaló

“Hasta donde queremos crecer, si queremos hacerlo de la misma manera antes del confinamiento que era de subsistencia, o si queremos aprovechar para un crecimiento sostenido que nos lleve a otro nivel. Para ello tendría que haber una reconstrucción total, una reorganización del sistema económico y mejor distribución y sinceramente no lo veo cercano ni factible, no hay condiciones. Mientras esté el Covid siempre la gente saldrá a comprar lo necesario y de eso depende la reactivación. Hay que ver cómo se comporta el consumo y que tanto incentiva el levantamiento de las restricciones, pero a estas alturas hay gente que es consciente y consume lo necesario, mientras eso siga ocurriendo, no habrá una reactivación como requiere el sistema económico. Y como dicen, a los números cada uno le da su interpretación”, apuntó el catedrátrico.